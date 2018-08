Bauboom sorgt für mehr Arbeitsunfälle in Berlin

Berlin. In Berlin verunglücken mehr Menschen bei der Arbeit – die Zahl der Berufsunfälle ist zuletzt gestiegen. Das belegt der aktuelle Arbeitsschutzbericht der Senatsarbeitsverwaltung, den Staatssekretär Andreas Fischer (Linke) am Donnerstag vorgestellt hat. Die jüngsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2016. Damals wurden 44.191 Unfälle bekannt, 5,6 Prozent mehr als 2015. Knapp ein Viertel der Unfälle ereignete sich auf dem Weg zur Arbeit, der überwiegende Teil am Arbeitsplatz selbst.

Arbeitsstaatssekretär Andreas Fischer (Linke)

Foto: Imago/Jens Jeske

„Der Anstieg lässt sich durch die erhöhte Bautätigkeit in Berlin erklären“, sagte Fischer. „Gerade auf Baustellen passieren viele Unfälle. Der Anstieg ist aber geringer ausgefallen, als möglich gewesen wäre.“ Weil in den kommenden Jahren weiter viel gebaut werde, sei auch nicht damit zu rechnen, dass sich die Zahl erheblich verringern werde. „Verglichen mit dem Bundesschnitt ist die Unfallquote aber gering“, sagte Fischer. Pro 1000 Arbeitskräfte sind 2016 in Berlin 19 Menschen verunglückt – bundesweit waren es statistisch 23,8. Die Zahl der tödlichen Unfälle ist dem Bericht zufolge rückläufig. Während 2016 noch acht Menschen an den Folgen eines Arbeitsunfalles starben, waren es 2017 nur fünf. Im laufenden Jahr 2018 sind es bis heute allerdings schon vier. Einer der Getöteten stürzte beim Erstellen eines Baugerüstes in die Tiefe, ein weiterer starb, weil eine ungesicherte Schalwand auf ihn kippte und ihn erschlug.

"Beim Arbeitsschutz gibt es weiter eine Menge zu tun"

Für den Arbeitsschutz zuständig ist das Berliner Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (Lagetsi). „Wir kontrollieren meist, wenn es einen konkreten Anlass gibt“, sagte Direktor Robert Rath. „Die Sensibilität der Mitarbeiter für den Arbeitsschutz steigt, wir bekommen regelmäßig Meldungen aus den Betrieben.“ Insgesamt zählte das Lagetsi 97.377 Betriebsstätten mit Beschäftigten. Besucht haben Rath und seine Kollegen im vergangenen Jahr nur 1979, knapp 2,3 Prozent. „Um noch besser hinzuschauen, benötigen wir mehr Mitarbeiter“, sagte Rath. Er freue sich, dass Rot-Rot-Grün im Haushalt mehr Mittel zur Neueinstellung von Angestellten zur Verfügung stellt. „Diese müssen wir aber auch erst einmal finden“, sagte Fischer. „Das gestaltet sich aktuell schwierig.“

Neben der Kontrolle vor Ort kümmert sich das Lagetsi auch um die Begutachtung von Verdachtsfällen für Berufskrankheiten. Spitzenreiter unter den gemeldeten Fällen sind dabei Hauterkrankungen: 2017 waren es 536 Verdachtsanzeigen. An zweiter Stelle stehen Asbesterkrankungen (272 Fälle), gefolgt von Schwerhörigkeit durch Lärmbelastung (198 Fälle) und Hautkrebs durch zu viel Sonnenbestrahlung (176 Fälle). Die Gesamtzahl der Verdachtsfälle ist dabei steigend: 2017 belief sie sich auf 1878, 2012 waren es noch 1591 Fälle. „Beim Arbeitsschutz gibt es weiter eine Menge zu tun“, sagte Fischer. „Die Aufmerksamkeit für das Thema muss steigen.“

Mehr zum Thema:

Höhenrettung holt verletzten Mann von Kreuzberger Kirche

Bei Arbeitsunfällen liegt Berlin unter dem Bundesschnitt