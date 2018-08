Über ein Dutzend gestohlene Räder in Transporter entdeckt

Frankfurt (Oder). 17 gestohlene Fahrräder im Wert von mehr als 6000 Euro haben Bundespolizisten und Brandenburger Beamte aus einem Kleintransporter in Frankfurt (Oder) gefischt. Am Mittwoch seien die beiden Insassen des Transporters in der Berliner Chaussee kontrolliert worden, erklärte die Polizei Frankfurt (Oder) am Donnerstag. Die 35 und 40 Jahre alten Männer machten unterschiedliche Angaben zur Herkunft der Räder. Die Polizei fand daraufhin heraus, dass 5 Fahrräder kurz zuvor in Berlin gestohlen wurden. Die Brandenburger Polizei nahm die Männer fest und leitete ein Verfahren wegen Hehlerei ein.

( dpa )