Fremdenhass in Chemnitz „Stopp den Mob“ - zwei Demos gegen Rechts in Berlin

Berlin. Unter dem Motto „Sachsen: Stopp den Mob“ ist für Freitag eine Mahnwache mit Kundgebung vor der Sächsischen Landesvertretung in Berlin geplant. Die Veranstaltung in der Brüderstraße in Mitte sei von einer Privatperson angemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr werden demnach rund 500 Demonstranten erwartet. „Wir fordern die sächsische Landesregierung auf, gegen Rechtsradikalismus, Rassismus und Fremdenhass mit aller Entschiedenheit vorzugehen“, teilten die Organisatoren auf Facebook mit.

Am Sonntag war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Ein Iraker und ein Syrer sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Nach der Tat zogen überwiegend rechte Demonstranten durch die Stadt, von denen einige Ausländer angriffen.

Bereits am Donnerstagabend war ein Demonstrationszug gegen Rechts durch Neukölln geplant. Eine Privatperson habe den Aufzug mit rund 100 Teilnehmern unter dem Motto „Ob Chemnitz oder Neukölln: Auf die Straße gegen rechte Gewalt“ angemeldet, sagte die Polizei am Donnerstag. Die Strecke sollte vom Hermannplatz zum Rathaus Neukölln verlaufen.

