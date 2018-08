Verkehrsministerin verspricht komfortablere Züge

Potsdam. Brandenburg will den Verkehr auf der Schiene für Reisende und Pendler verbessern. Es solle komfortablere Züge, schnellere Verbindungen und gute Anschlüsse geben, kündigte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Landesnahverkehrsplanes an. "Die Zeit der Abbestellungen ist vorbei", sagte sie. Der Einsatz von Landesmitteln für den Öffentlichen soll schrittweise für den Personennahverkehr erhöht werden: In diesem Jahr stehen 36 Millionen Euro für 80 Vorhaben bereit.

( dpa )