Jugendliche Patientin missbraucht? Arzt schweigt vor Gericht

Berlin. Der Verdacht wiegt schwer. Mehrfach soll ein heute 55-jähriger Arzt eine minderjährige Patientin sexuell missbraucht haben. Vier Fälle innerhalb von fünf Monaten hat die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage aufgelistet. Seit Donnerstag steht Stefan G. in Moabit vor Gericht. Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses lautet der Vorwurf gegen den Mediziner.

Die angeklagten Taten liegen bereits 14 Jahre zurück. Zum Zeitpunkt der Taten zwischen März und Juli 2004 war Stefan G. als Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in einer Tagesklinik des Humboldt Klinikums tätig. Zu seinen Patientinnen gehörte unter anderem auch eine damals 16-Jährige, die wegen psychischer Probleme und einer Essstörung bei dem Angeklagten in Behandlung war. Viermal soll G. die Jugendliche in seinem Arztzimmer missbraucht haben, dabei soll es in allen Fällen zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Als besonders schwerwiegend bewertet die Anklagebörde, dass der Mediziner das vor allem bei psychiatrischen Behandlungen dringend notwendige Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten für seine sexuellen Übergriffe ausgenutzt haben soll.

Der lange Zeitraum zwischen Tat und Prozess ist bei Sexualdelikten an Minderjährigen nicht ungewöhnlich. Viele Opfer schaffen es erst Jahre später als Erwachsene, das Erlebte aufzuarbeiten und Anzeige zu erstatten. Um ihnen die notwendige Zeit zu geben, hat der Gesetzgeber eigens eine besondere Regelung geschaffen: Bei Sexualdelikten an Minderjährigen setzt die Verjährungsfrist erst mit der Volljährigkeit der Opfer ein, ganz gleich wie lange die Taten da bereits zurückliegen.

Bei ihrem Bemühen ist das zuständige Schöffengericht beim Amtsgericht Tiergarten am ersten Verhandlungstag noch nicht sehr weit gekommen. Stefan G., der der Verlesung der Anklage reglos aber doch einigermaßen entspannt wirkend folgte, machte von seinem Recht zu Schweigen Gebrauch. Und das damalige Opfer, das in dem Prozess als Nebenklägerin auftritt, war zum Prozessauftakt nicht erschienen. Die Erörterung der Gründe für das Fortbleiben der heute 30-jährigen Frau fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Vieles spricht dafür, dass das Opfer das Geschehen bis heute nicht verkraftet hat. Die Anwältin der Frau sprach ganz allgemein von gesundheitlichen Problemen ihrer Mandantin.

Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Sexualdelikten laufen bereits seit Jahren, ein erster Termin war geplatzt. Der jetzt im zweiten Anlauf gestartete Prozess wird am 13. September fortgesetzt. Vorgesehen sind insgesamt fünf Verhandlungstage bis zum geplanten Urteil am 11. Oktober