Bäume für Wohnungen abholzen: Neuer Zoff bei Rot-Rot-Grün

Berlin. In der rot-rot-grünen Koalition in Berlin gibt es neuen Knatsch um den Wohnungsbau. Die Grünen kritisierten Pläne von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) zur Beschleunigung von Bauprojekten. In einem zwischen den Senatsverwaltungen noch nicht abgestimmten Entwurf, über den die Morgenpost am Donnerstag berichtete, schlägt Lompscher unter anderem vor, das Abholzen von Bäumen für Bauprojekte oder den Dachgeschossausbau zu erleichtern. Zudem sollen alte Friedhofsflächen bebaut oder als Ausgleich für die Bebauung von Kleingartengrundstücken eingesetzt werden.

"Es ist selbstverständlich Aufgabe der gesamten Koalition, beim Wohnungsbau zu liefern", sagte Fraktionschefin Antje Kapek am Rande einer Klausurtagung der Grünen-Abgeordneten in Hamburg. "Man sollte sich aber nicht aus blankem Aktionismus im Klein-Klein verlieren." Die Vorschläge führten nicht zu einer Beschleunigung des Wohnungsbaus, sondern zu "Kahlschlag" beim Stadtgrün.

Vorlage eines Aktionsplans

Lompscher war vom Senat vor einigen Wochen aufgefordert worden, einen Aktionsplan vorzulegen, um kurzfristig mehr Wohnungen schaffen zu können. Denn die Koalition droht ihr Ziel zu verfehlen, 30 000 neue städtische Wohnungen bis 2021 zu bauen. Sicher ist momentan lediglich die Fertigstellung von 25 000 Wohnungen.

Kapek hält zur Beschleunigung des Wohnungsbaus mehr Personal in den zuständigen Senatsverwaltungen und den Bezirken sowie eine "Task Force zur gesamtstädtischen Steuerung" für nötig. Das Papier Lompschers sei maximal eine Diskussionsgrundlage, auf deren Basis die Koalition weiter beraten müsse. Am kommenden Dienstag steht das Thema auf der Tagesordnung im Senat.

Stärkere Fokussierung auf Wohnungspolitik

Unterdessen macht sich Berlins Regierungschef Michael Müller für eine stärkere Fokussierung auf die Wohnungspolitik in der Bundes-SPD stark. "Es wird Zeit, dass wir überall in Deutschland deutlich machen: Die SPD steht an der Seite der Mieter, stellt bezahlbaren Wohnraum für alle ganz oben auf die Agenda", schreibt der SPD-Politiker in einem Beitrag im "Tagesspiegel" (Donnerstag). Nachdem sich die SPD in den Koalitionsverhandlungen mit der Union nicht in allen wichtigen Punkten habe durchsetzen können, sei nun Weiterdenken gefragt.

Müller umreißt drei zentrale Forderungen: Die Modernisierungsumlage - letztlich die Mieterhöhung nach einer Sanierung - und die Kappungsgrenze müssten weiter als im Koalitionsvertrag vereinbart heruntergesetzt werden. Als zweiten Punkt gegen überhöhte Mieten nennt Müller eine bundesweite Pflicht zur Offenlegung der Vormiete, damit die Mietpreisbremse richtig greifen könne. "Und drittens müssen wir bundeseinheitliche Kriterien für qualifizierte Mietspiegel aufstellen, damit sich jede Stadt schnell und rechtssicher einen nicht vor Gericht anfechtbaren Mietspiegel leisten kann."

Müller sprach sich zudem für eine nachhaltige Bodenpolitik aus. Unter anderem müsse der Spekulation mit Baugrundstücken ein Riegel vorgeschoben werden. Für ihn stehe außerdem fest: "Berlin ist bereit, alle Wohnungen und Liegenschaften des Bundes in der Stadt zu kaufen."

Berlins Regierungschef leitet in der Bundes-SPD die neue "Kommission für bezahlbaren Wohnraum und soziale Bodenpolitik" - gemeinsam mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Natascha Kohnen.

Der Berliner Mieterverein begrüßte Müllers Vorschlag, alle mietrechtlichen Verbesserungen auf Dauer festzulegen. Allerdings bringe eine Schärfung der Mietpreisbremse gar nichts, "wenn sie, wie bisher geregelt, in 2020 ausläuft". Der von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) geplante Gesetzentwurf zum Mietrecht dürfe nicht das letzte Wort sein.

Barley plant eine Neuregelung der Mietpreisbremse. Danach sollen Vermieter künftig statt elf Prozent nur noch acht Prozent der Modernisierungskosten auf Mieter umlegen dürfen. Nach Kritik aus der Union soll die Neuerung aber nur für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt gelten. Der Gesetzentwurf sieht auch eine Auskunftspflicht für Vermieter über die Vormiete vor, wenn sie zehn Prozent oder mehr auf die ortsübliche Miete aufschlagen wollen.

