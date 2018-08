Für Eisbären wird es ernst: Drei Verletzte

Berlin. Fünf Vorbereitungsspiele auf fremdem Eis - fünf Siege: Nach der perfekten Einspielphase wird es für den deutschen Eishockey-Vizemeister Eisbären Berlin am Freitag ernst. 14 Tage vor dem Saisonbeginn der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) startet der Hauptstadt-Club im Wellblechplasst nach einem Jahr Pause wieder in die Champions League und kommt damit früher als die meisten DEL-Teams zu Spielpraxis mit hochkarätigen Kontrahenten. "Der Druck steigt", sagte der neue Eisbären-Trainer Clémont Jodoin.

Erster Gegner in der CL-Vierergruppe ist am Freitag um 19.30 Uhr der EV Zug aus der Schweiz. Zwei Tage später kommt Kometa Brünn (Brno). "Nach den Vorbereitungsspielen kommen wir jetzt auf ein anderes Level. Wir stellen uns auf aggressive Gegner ein, denen wir mit Disziplin begegnen müssen. Ohne Disziplin kannt du alles vergessen", erklärte der 66 Jahre alte Kanadier, der auf die verletzten Florian Busch, André Rankel und Frank Hördler verzichten muss.

Jodoin zeigte sich zufrieden, dass seine Spieler schon vor dem Saisonstart am 14. September in der Neuauflage des DEL-Endspiels gegen den EHC Red Bull München gefordert sind. Bei einer Trainerumfrage in der DEL sind die Eisbären nach München das meistgenannte Team bei der Frage nach den Titelchancen. Der Uwe-Krupp-Nachfolger Jodoin kann in erster Linie auf den Vizemeister-Kader der Vorsaison zurückgreifen. Fünf neue Spieler kamen bei den Eisbären dazu.

Der Triple-Champion aus München und erstmals die Ice Tigers aus Nürnberg sind die weiteren deutschen Teilnehmer der Gruppenphase, in der 32 Teams aus 13 Ligen antreten. Dem Champions-League-Gewinner winken 365 000 Euro. Jedes Team erhält als Antrittsprämie 200 000 Euro Reisekosten-Zuschuss.

