Grüne: Autobahndeckel für Berlin "charmante Idee"

Hamburg. Bei den Berliner Grünen gibt es Überlegungen, Teile der Berliner Stadtautobahn abzudecken und damit neue Flächen für die Stadtentwicklung zu gewinnen. "Das ist eine unheimlich charmante Idee", sagte Verkehrsstaatssekretär Stefan Tidow (Grüne) am Donnerstag nach einer Besichtigung eines entsprechenden Projekts in Hamburg. "Wir sind offen für solche innovativen Lösungsansätze, die neue Denkhorizonte eröffnen." Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek sprach von einer "coolen Idee", um Stadtquartiere zusammenzuführen sowie Lärm und Abgasbelastung zu reduzieren.

Beide Politiker verwiesen allerdings darauf, dass der Idee zunächst umfangreiche Untersuchungen zur Machbarkeit folgen müssten. In Hamburg wird die Autobahn 7 an mehreren Abschnitten "gedeckelt": Über die Trasse wird also ein Tunnelbauwerk errichtet, darüber sollen dann unter anderem Kleingärten, Grünflächen und Fahrradwege entstehen.

( dpa )