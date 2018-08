Grüne wollen längere Grünphasen für Berliner Fußgänger

Die Wellen im Gehweg sind kaum spürbar und doch eine echte Innovation. Im Hamburger Stadtteil Hoheluft wurde so Platz für das Wachstum der Straßenbäume geschaffen, gleichzeitig wurden gefährliche Stolperfallen entschärft. Denn die Wurzeln schieben die Gehwegplatten nicht mehr unkontrolliert hoch, Rollstühle und Rollatoren kommen sicher über den Abendrothsweg.

Die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat sich am Mittwoch am zweiten Tag ihrer Klausurtagung erste Schritte der Hamburger Fußverkehrsstrategie zeigen lassen. Die Probleme im Bezirk Hamburg-Nord gleichen denen in Berlin. Zugeparkte Gehwege und Kreuzungen, fehlende sichere Stellen zur Überquerung, merkwürdige Ampelphasen, Pflanzkästen aus Beton, die Kinder und parkende Autos an der Kreuzung verdecken. Hamburger Experten haben sich daran gemacht, bessere Lösungen für Alte, Rollstuhlfahrer, Kinderwagen zu entwickeln. Nur ein Drittel der 9500 Bewohner von Hoheluft hat ein eigenes Auto. Dennoch tobt der Kampf um den Straßenraum. „War es schwierig, das hier durchzusetzen?“, fragt Verkehrssenatorin Regine Günther auf einem früheren Parkplatz, wo heute Bänke und Holzpodeste zum Verweilen einladen. Die Antwort ist eindeutig: „Ja, es gab ziemlichen Widerstand.“ Um jeden Parkplatz werde in Bürgerversammlungen gerungen.

Eine Sekunde Zeit für jeden Meter Weg über die Straße

Antje Kapek schaut auf die kleinteiligen Aktionen und denkt größer: „Wir brauchen berlinweite Standards für den Fußverkehr“, so die Fraktionschefin. Es müsse klar sein, dass, wenn eine Straße aufgerissen wird, sie ordentlich und den Vorgaben folgend wieder gebaut werde. Bei den politischen Rahmenbedingungen sei Berlin weiter als Hamburg. Die von den Grünen gestellte Senatorin Günther arbeitet am zweiten Teil des Mobilitätsgesetzes, der sich dem Fußverkehr widmet. Die Grünen haben dazu auf ihrer Klausurtagung Vorstellungen formuliert. „Fußverkehr ist die am meisten verbreitete Verkehrsart“, sagt Kapek: „Jeder ist auch mal Fußgänger.“ Doch würden diese politisch und planerisch am wenigsten gefördert. „Wir brauchen mehr Platz auf Gehwegen, damit man mit Rollstuhl, Kinderwagen, Rollator ungehindert vorankommt.“

Die Grünen fordern mehr Mittelinseln, Zebrastreifen und vorgestreckte Gehwege, um Straßen gefahrlos queren zu können. Jedes Jahr werden in Berlin zwischen 15 und 30 Fußgänger totgefahren. An Unfallschwerpunkten will die Fraktion deshalb alle die Sicht störenden Werbetafeln, Schilder oder Parkplätze entfernen. Autos, die zu dicht an Kreuzungen parken, wollen die Grünen viel schneller abschleppen, helfen soll eine Kooperation der Bezirke mit privaten Abschleppdiensten. Polizei und Ordnungsämter müssten konsequenter durchgreifen. Die grünen Ampelphasen sollen nach dem Wunsch der kleinsten Koalitionsfraktion an die Bedürfnisse von Senioren angepasst werden. Für jeden Meter Fußweg über die Straße solle mindestens eine Sekunde zur Verfügung stehen. „So viel Zeit muss sein“, heißt es im Beschluss der Fraktion. Zudem sollten die Ampeln barrierefrei und von Sehbehinderten nutzbar sein.

Fußwege sollen saniert, Bordsteinkanten abgesenkt werden

Damit auch in einer alternden Stadt alle gefahrlos ihre Häuser verlassen können, wollen die Grünen die Sanierung von Fußwegen vorantreiben und die Bordsteine an allen Kreuzungen absenken. Die Gehwege sollen nicht nur von parkenden Autos frei bleiben, sondern auch von Leihrädern. Die Kunden sollten diese stattdessen auf den Straßen abstellen. Hohe Priorität räumt die Öko-Partei auch einem barrierefreien öffentlichen Nahverkehr ein. Bis 2022 sollten alle Bahnhöfe auch für Rollstuhlfahrer zugänglich sein, Aufzüge müssten bei Störungen schneller repariert werden.

Insgesamt wünschen sich die Grünen mehr Raum für Fußgänger, sie wollen die Stadt aus der Perspektive von Kindern oder Gehbehinderten denken: mehr Begegnungszonen auf öffentlichen Straßen und Plätzen, mehr Verkehrsberuhigung, mehr Sitzgelegenheiten, wo man nicht wie im Straßencafé etwas konsumieren muss. Auch öffentliche Trinkwasserbrunnen sollen helfen, die Stadt lebenswerter zu machen.

Was wie eine Ansammlung von Kleinigkeiten klingt, würde tatsächlich die Stadt verändern. Und Geld kosten. Denn die Querschnitte vieler Straßen müssten neu gedacht und diese umgebaut werden, hörten die Besucher in Hamburg. Dort fehlt es für manche Idee noch an Budget, hieß es. Auch deswegen legen die Grünen so viel Wert auf den zweiten Teil des Mobilitätsgesetzes.