Klosteranlage Neuzelle wird neu belebt

Neuzelle. Das ist in Deutschland rar geworden: Mönche gründen eine neue Kloster-Niederlassung. Und das auch noch im Osten, wo der Anteil der Katholiken an der Bevölkerung deutlich niedriger ist als in anderen Teilen des Landes. Vor einem Jahr kamen mehrere Mönche einer österreichischen Abtei in den brandenburgischen Ort Neuzelle. Sie besiedelten eine frühere Klosteranlage wieder. Am Sonntag (2. September) steht nun die Gründung des Tochterklosters - Priorat genannt - an. Sechs Mönche bilden die Gemeinschaft. Einer von ihnen ist Pater Kilian Müller (41). Bereits im August 2017 kam er aus dem Stift Heiligenkreuz in Niederösterreich nach Neuzelle. Mittelfristig soll für die Mönche ein neues Kloster gebaut werden.

( dpa )