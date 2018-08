Vier Millionen Euro für junge Talente in Berlin

Berlin. „Berlin braucht diese Kinder“, sagte Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch, als sie die neuen Pläne zur Intensivierung der Begabungsförderung in Berlin vorstellte. Gemeint sind Kitakinder oder auch Schüler bis hin zu Berufsschülern, die ein besonderes Potenzial haben, das es zu fördern gilt. Das kann ein naturwissenschaftliches genauso wie ein musisches, ein sportliches oder sonst ein besonderes Talent sein. Vier Millionen Euro hat man im aktuellen Haushalt für die Begabungsförderung eingeplant, davon sollen 1,8 Millionen Euro direkt an Kitas und Schulen gehen, die sich als sogenannte Bega-Kitas oder Bega-Schulen durch ein besonderes Profil zur Förderung talentierter Kinder auszeichnen.

Scheeres hatte im letzten Jahr ein Expertengremium zusammengerufen, das Vorschläge machen sollte, wie man in der Hauptstadt die Begabungsförderung am effektivsten bündelt und ausbaut. Der Leiter der Kommission, der Hamburger Pädagoge Thomas Trautmann, stellte nun die Ergebnisse vor. Trautmann betonte, es gehe um einen „inklusiven Begabungsbegriff“. Talente ließen sich überall in Berlin finden: „Zwei von 100 Kindern sind hochbegabt“. Diese Erkenntnis gelte für die bürgerlichen Stadtteile, wo Eltern häufig sehr genau auf die Fähigkeiten ihrer Kinder achteten, genauso wie in einem Flüchtlingsheim oder in Familien, wo Eltern mit dem Alltag kämpfen.

Häufig würden in solchen Milieus Hochbegabungen übersehen. Auch in Kitas gebe es unter Erziehern bislang kaum ein Bewusstsein dafür. Das will man durch Weiterbildung ändern. Außerdem soll es in der Bildungsverwaltung eine „klare Anlaufstelle“ für Eltern, Erzieher und Pädagogen geben. „Eltern und Lehrkräfte brauchen transparente Strukturen, um sich einen Überblick zu den vielfältigen Angeboten in der Begabtenförderung zu verschaffen“, so Scheeres.

Schon jetzt gibt es einige Schulen und auch Kitas, für die die Förderung talentierter Kinder im Zentrum steht. Solche Einrichtungen sollen zukünftig als „Fellows“ andere Institutionen, die diesen Weg gehen wollen, anleiten. Schon jetzt sind 15 Schulen im Programm „Leistung macht Schule – LemaS“, einem Bund-Länder-Programm. Ab November sollen zehn weitere Schulen dazukommen. Was dort gut funktioniert, soll dann auf längere Sicht auch in den Regelunterricht übergehen.

Das Problem bleibt weiterhin, ein talentiertes Kind zu erkennen. Das hängt sehr stark von aufmerksamen Pädagogen ab, die sich untereinander austauschen und dann auch Hilfe von Experten annehmen.

Man werde darauf achten, so Scheeres, dass Institutionen mit dem Bega-Siegel über die ganze Stadt verteilt sind, also auch in Bezirken vorkommen, wo die Zahl der Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern hoch ist. „Es kann nicht sein, dass wir uns um diese Kinder nicht kümmern“, sagte sie. Gerade solche Milieus bräuchten einen aufmerksamen Blick von außen.

Protest der GEW über den Umgang mit Quereinsteigern

Zeitgleich mit der Pressekonferenz wurde ein offener Brief der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin bekannt, in der die Senatorin aufgefordert wird, mehr für Quereinsteiger zu tun. „Als Quereinsteiger leisten wir tagtäglich unverzichtbare Arbeit an den Berliner Schulen“, beginnt das Schreiben. Gleichzeitig studiere man an der Universität in Weiterbildungsstudiengängen eine Reihe von Lehramtsfächern. Doch die Ausbildung sei weder adäquat noch transparent: „Es entsteht leider der Eindruck, dass das Land Berlin die Quereinsteiger ‚verheizt‘, um akute Kapazitätsmängel zu kaschieren.“