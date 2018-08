Schüler fragen, Ministerin Franziska Giffey antwortet

Berlin. Der Terminkalender von Franziska Giffey ist voll. Randvoll. Seit sie im März aus ihrem Amt als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln an die Spitze des Bundesfamilienministeriums wechselte, ist sie in der Öffentlichkeit gefragter denn je. Doch was sich die Ministerin trotz ihres straffen Programms nicht nehmen lässt, sind ungezwungene Treffen mit denen, für die sie als Familienministerin Politik macht. Und da stehen Kinder ganz weit vorn. Ehrensache also, dass Franziska Giffey gern der Einladung zur Kinderpressekonferenz der Berliner Morgenpost folgt.

Am 18. September um 9.30 Uhr ist es so weit: Dann stellt sich die amtierende Bundesfamilienministerin eine Stunde lang im Zoo Palast den Fragen von 200 Schülerinnen und Schülern. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Jedes Thema ist erlaubt – ob Karriere oder Hobbys

Wie sieht eigentlich der Arbeitstag einer Ministerin aus? Wie macht man Karriere in der Politik? Warum dürfen Schüler noch nicht wählen? Was tut die Politik für arme Familien und vernachlässigte Kinder, gegen überfüllte Schulklassen oder die Ausgrenzung von Menschen mit Handicap? Und hat man als Ministerin überhaupt noch Zeit für Hobbys? Alle Fragen, die Franziska Giffeys Arbeitsfeld im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend betreffen, sind erlaubt – und dazu natürlich auch Fragen zu ihrer Person und Karriere.

Im Zoo Palast treffen die Nachwuchsreporter auf die prominenten Gäste

Foto: Reto Klar

Gerade einmal 40 Jahre ist Franziska Giffey alt und sitzt schon einem zentralen Bundesministerium vor. Ihre Berufung war für viele Sozialdemokraten eine Überraschung – vielleicht auch für Giffey selbst. Geboren wurde sie am 3. Mai 1978 in Frankfurt (Oder). Nach dem Abitur erwarb sie einen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin und startete 2001 ihr Berufsleben als Mitarbeiterin im Büro des Bezirksbürgermeisters von Treptow-Köpenick. In Neukölln war sie acht Jahre lang Europabeauftragte, bevor sie ab 2010 als Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport arbeitete und 2015 als Bezirksbürgermeisterin in die Fußstapfen von Heinz Buschkowsky trat. Ganz nebenbei promovierte sie auch noch im Bereich Politikwissenschaft, ist verheiratet und hat einen Sohn.

Entscheidungen treffen, Stellung beziehen, repräsentieren, debattieren. Sich für Kinder und Jugendliche, für Familien und Senioren einsetzen: Was macht Franziska Giffey an ihrem Job am meisten Spaß? Was will sie in ihrer Amtszeit unbedingt erreichen? Das fragen die Nachwuchsreporter die Ministerin am besten selbst. Für die Pressekonferenz bewerben können sich Kinderreporter zwischen acht und 14 Jahren – gern auch ganze Schulklassen und Schülerzeitungsredaktionen. Moderatorin der Kinderpressekonferenz ist Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.

Einfach eine E-Mail schreiben und im Zoo Palast dabei sein

Bewerben ist einfach: Eine E-Mail an „familie@morgenpost.de“ genügt. Einsendeschluss ist am Dienstag, 11. September. Bewerbungen sind allein oder in Gruppen und Klassen möglich. In der E-Mail sollten neben drei Fragen an die Ministerin folgende Angaben enthalten sein: Name des Anmelders, Adresse, Telefonnummer, die Zahl der Teilnehmer und deren Alter.

Die Berliner Morgenpost veranstaltet seit 2007 Kinderpressekonferenzen. Das Konzept: Kinder fragen, Prominente aus Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft antworten. Zu den hochrangigen Gästen der bislang 14 Konferenzen gehören unter anderem drei Bundesfamilienministerinnen, der ehemalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel, Heide Simonis als Unicef-Vorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, Regisseur Detlev Buck mit den „Bibi & Tina“-Hauptdarstellerinnen sowie jüngst Berlins Zoodirektor Andreas Knieriem.