Einbrecher-Trio machte Beute von Hunderttausenden Euro

Die drei Angeklagten waren in Dahlem, Grunewald und Westend unterwegs. Auch ausgeklügelte Alarmsysteme waren kein Problem.

Berlin. Ihre Spezialität waren Einbrüche in gehobenen Wohngegenden, ihre Beute konnte sich sehen lassen. Doch ungeachtet ihrer kriminellen Erfolge wurden drei Mitglieder einer professionell arbeitenden Bande am Ende doch gefasst und überführt. Seit Mittwoch steht das Trio in Moabit vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft den 42, 46 und 49 Jahre alten Männern aus Serbien, Bosnien und Montenegro banden- und gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahl vor.

Gemeinsam mit weiteren, teils noch unbekannten Komplizen sollen die Angeklagten bei 30 Einbrüchen in Villen, Einfamilienhäuser und Wohnungen „mehrere Hunderttausend Euro“ erbeutet haben, wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage festhält. Allein bei einem Einbruch in eine Villa in Dahlem sollen sie im Herbst 2017 Bargeld und Gegenstände im Wert von knapp 120.000 Euro erbeutet haben.

Hochwertige Alarmsysteme waren kein Hindernis

Nach den Erkenntnissen der Ermittler hatten sich die Angeklagten vor allem auf die Stadtteile Dahlem, Grunewald, Westend und Lichterfelde sowie andere Wohngegenden in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf konzentriert. Planmäßig und organisiert seien sie vorgegangen, heißt es in der Anklage. So wurden geeignete Objekte zuvor ausgekundschaftet, geachtet wurde dabei vor allem auf Anzeichen dafür, dass die Bewohner im Urlaub waren. Wie Ermittler detailliert rekonstruierten, soll die Bande vor allem das Auskundschaften geeigneter Objekte mit großem zeitlichen und personellen Aufwand betrieben haben. Eingebrochen wurde offenbar nur dann, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Sicherungen überwunden und ausreichend Beute gemacht werden konnte.

Selbst hochwertige Sicherungs- und Alarmsysteme sollen für die Angeklagten kein unüberwindbares Hindernis gewesen sein. In etlichen Fällen wurden der Anklage zufolge schlicht und einfach Türen und Fenster aufgehebelt. Gestohlen wurden neben Bargeld vor allem Schmuck, Uhren, hochwertige Markenkleidung und Elektroartikel, sofern letztere klein und handlich genug waren, um sie schnell und unauffällig abtransportieren zu können, denn Schnelligkeit war offenbar Grundlage für das Erfolgsmodell der mutmaßlichen Einbrecher. Beutestücke wie etwa teure große Flachbildschirme, lange Zeit bei Einbrechern heiß begehrt, wurden ignoriert.

Berliner Polizei fandet weiter nach „Glatzkopf“

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Bande seit Sommer 2017 in Berlin aktiv war. Nach mehreren noch nicht identifizierten Mitgliedern wird durch Spezialisten des Landeskriminalamtes weiter gefahndet, unter anderem nach einem führenden Bandenmitglied, das ausschließlich unter dem Namen „Glatzkopf“ bekannt ist, was zumindest schon mal Hinweise auf sein Aussehen liefern könnte.

Wie bei allen professionellen Einbrecherbanden soll auch in diesem Fall arbeitsteilig vorgegangen worden sein. So sollen weitere Komplizen der Angeklagten den Verkauf der Beute organisiert haben. Wie der genau funktionierte, darüber erhoffen sich das Gericht, aber auch Staatsanwaltschaft und Polizei im weiteren Verlauf des Prozesses nähere Informationen.

Während zwei der drei Angeklagten zum Prozessauftakt schwiegen und wohl auch weiter schweigen werden, gestand der 46-jährige Dejan I. in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung seine Beteiligung an zehn der angeklagten Taten. Angaben zu den Arbeitsabläufen und Strukturen innerhalb der Bande zu seinen Komplizen machte er jedoch nicht. Für den Prozess vor einer Großen Strafkammer des Landgerichtes sind elf Verhandlungstage angesetzt. Fortsetzung ist am 10. September.