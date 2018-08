Unfälle Drei Verletzte bei Busunfall in Wiesbaden

Wiesbaden. Bei einem Unfall eines Reisebusses in Wiesbaden sind am Mittwoch drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 53-jährige Fahrer versucht, den Bus rückwärts an einer Verkehrsinsel zu wenden. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei mit der Front zuerst links gegen eine Absperrung geprallt und dann zwischen einer Böschung und einem Baum zum Stehen gekommen. Dabei traf er noch einen Strommast, der ebenfalls beschädigt wurde.

Drei Businsassen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Dabei handelte es sich um zwei Frauen und einen Mann, die zu einer Senioren-Reisegruppe aus Berlin gehörten. Zwei der verletzten Insassen konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden, die dritte Person wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber zwischenzeitlich ebenfalls wieder verlassen. Da ein technischer Defekt als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden könne, sei der Bus auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden sichergestellt und abgeschleppt worden, erklärte die Polizei. Der Bus solle von einem Sachverständigen begutachtet werden. Der Sachschaden wurde auf rund 20 000 Euro geschätzt.

( dpa )