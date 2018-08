Grünen-Fraktionen der Stadtstaaten arbeiten enger zusammen

Hamburg. Die Grünen-Fraktionen Berlins, Hamburgs und Bremens wollen enger zusammenarbeiten. Sie gründeten dazu am Mittwoch in Hamburg ein "Stadtstaatennetzwerk". Ziel sei es, gemeinsame Antworten auf die Herausforderungen der wachsenden Städte zu finden, teilten die Fraktionen mit. Dabei gehe es etwa um bezahlbares Wohnen, eine grüne Stadtentwicklung und eine moderne Verkehrsstrategie. Das Netzwerk will sich auch in den laufenden Diskussionsprozess über ein neues Grundsatzprogramm der Grünen einbringen.

"Es hilft immer, über den eigenen Tellerrand zu schauen und das eigene Süppchen mit einer Prise von außen zu salzen", sagte der Vorsitzende der Hamburger Bürgerschaftsfraktion, Anjes Tjarks. Die drei Städte stünden vor ähnlichen Herausforderungen. "Großstädte sind das Brennglas unserer Gesellschaft", meinte seine Berliner Kollegin Antje Kapek. "An keinem anderen Ort konzentrieren sich so viele mutige Ideen und neue Lösungsansätze - und gleichzeitig gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen."

Bremens Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer, die in Hamburg wegen einer Sitzung der Bremer Bürgerschaft nicht dabei war, erklärte: "Die drei Stadtstaaten stehen vor anderen Herausforderungen als Flächenländer. Angesichts der begrenzten Fläche sind wir besonders gefordert, das Wachstum der Städte in einer guten Balance mit der noch vorhandenen Natur zu halten."

( dpa )