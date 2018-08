Polizei Michael Krömer bei Polizei in Ruhestand verabschiedet

Berlin. Er leitete die Berliner Polizei kommissarisch nach der Entlassung von Klaus Kandt im Februar: Nach mehr als 40 Jahren im Dienst der Behörde ist Michael Krömer am Mittwoch offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Innensenator Andreas Geisel (SPD) dankte Krömer in einer Erklärung für sein "außerordentliches Engagement". Nach Angaben der Innenverwaltung war Krömer 1974 zur Berliner Polizei gekommen. Im Frühjahr übernahm dort mit Barbara Slowik erstmals eine Frau das Präsidentenamt.

( dpa )