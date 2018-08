Bandenbetrug in Millionenhöhe: Gesuchter gefasst

Berlin. Ein wegen Bandenbetrugs in Millionenhöhe gesuchter 47-Jähriger ist am Flughafen Berlin-Tegel festgenommen worden. Nach ihm war weltweit gefahndet worden, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Beamte erkannten demnach bei der Einreisekontrolle, dass der Passagier mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Er war an Bord eines Flugzeugs aus der Türkei gewesen und kam in Gewahrsam. Jetzt werde seine Auslieferung nach Russland geprüft, hieß es. Was genau die dortigen Behörden dem Mann vorwerfen, war der Bundespolizei nach eigener Darstellung nicht bekannt.

( dpa )