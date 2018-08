Obdachloser in Berlin getötet? Polizei sucht Zeugen

Berlin. In Berlin ist ein Obdachloser möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden. Der 40 Jahre alte Mann sei in der Nacht auf Freitag mit schweren Kopfverletzungen gefunden worden und inzwischen im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es bestehe der Verdacht einer Gewalttat. Der Verletzte habe an der Ecke Holzmarktstraße/An der Michaelbrücke, nahe dem Ostbahnhof, auf einem Gehweg gelegen. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er am Montagabend starb. Nun suchen die Ermittler mit einem Foto nach Bekannten des Toten. Außerdem fragen sie, wer den 40-Jährigen in der fraglichen Nacht in der Nähe des späteren Fundortes gesehen hat.

( dpa )