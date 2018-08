Grüne wollen Leihräder auf Straße statt Gehweg

Leihfahrräder stehen und liegen am Potsdamer Platz.

Hamburg/Berlin. Die Berliner Grünen wollen die Gehwege in der Hauptstadt für Fußgänger reservieren und eine Parkpflicht für Leihfahrräder auf der Straße einführen. "Wir brauchen mehr Platz auf unseren Gehwegen, damit man mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator ungehindert vorankommt", sagte die Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, am Mittwoch bei einer Klausurtagung in Hamburg.

Nach den Vorstellungen der Abgeordneten sollen beispielsweise neue Radbügel und Leihradstationen auf den Straßen errichtet werden. Ordnungsamt und Polizei müssten die Regeln dann konsequent durchsetzen - auch bei Motorrädern und Rollern, die schon heute auf der Straße parken müssten, aber oft auf dem Bürgersteig stünden.

( dpa )