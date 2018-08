Betrunkener Radfahrer prallt gegen Polizeiauto

Berlin. Ein Radfahrer ist am Dienstag betrunken gegen ein Polizeiauto im Stadtteil Karlshorst geprallt. Der 32-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache gegen 22.50 Uhr auf das in der Treskowallee stehende Fahrzeug aufgefahren und gestürzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten hatten zuvor ein anderes Fahrzeug kontrolliert und parkten am rechten Fahrbahnrand mit angeschaltetem Warnblinklicht. Als sie den Aufprall bemerkten, fanden sie den Radfahrer mit Schürfwunden und Kopfverletzungen vor. Der Alkoholtest ergab 1 Promille. Wegen seiner Verletzungen musste der Mann stationär in eine Klinik gebracht werden.

( dpa )