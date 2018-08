Verstorbener Obdachloser: Polizei sucht Zeugen

Verdacht eines Tötungsdeliktes: Ein Mann ist am 24. August mit Kopfverletzungen auf dem Gehweg entdeckt worden. Am Montag verstarb er.

Berlin. Aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes hofft die zweite Mordkommission mit einem veröffentlichten Bild eines verstorbenen Mannes aktuell auf Zeugen.

Der Abgebildete ist am Freitag, den 24. August 2018 gegen 2 Uhr in der Holzmarktstraße Ecke An der Michaelbrücke von Passanten auf dem Gehweg mit schweren Kopfverletzungen entdeckt worden. Rettungskräfte brachten den 40 Jahre alten Obdachlosen daraufhin in ein Krankenhaus, in dem er am Montagabend verstarb. Es besteht der Verdacht, dass der Mann Opfer einer Gewalttat war.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

Wer kann Angaben zu dem Verstorbenen machen und hatte Kontakt zu ihm?

Wer hat in der Nacht von Donnerstag, den 23. August 2018, zu Freitag, den 24. August 2018, den Verstorbenen an der Holzmarktstraße Ecke Straße An der Michaelbrücke gesehen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem später Verstorbenen oder seinen Verletzungen stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der 2. Mordkommission in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911222, per E-Mail oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

( BM )