Diese Menschen wollen die Mauer noch einmal errichten

Die Mauer soll in einer Nacht wiedererstehen. 900 Teile, jeweils 3,60 Meter hoch, sollen über einen Kilometer das Karree zwischen Unter den Linden und Französischer Straße zwischen Staatsoper und Bauakademie umschließen. Noch allerdings haben die Macher des Film- und Kunstprojektes DAU noch keine Genehmigung des Bezirks, die Betonteile auf öffentlichem Straßenland in Berlins Mitte aufzubauen.

Trotz der Unsicherheit gingen die Organisatoren um den Chef der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, und Regisseur Tom Tykwer am Dienstag in die Offensive und erklärten ihr bis dahin geheimes Vorhaben, über das die Morgenpost als Erste berichtet hatte. Die Kosten von 6,6 Millionen Euro übernimmt die Stiftung Phenomen Trust des russischen Unternehmers Sergey Adoniev, der sein Vermögen mit Mobilfunk und Agrarproduktion in Gewächshäusern machte.

Am 12. Oktober soll es rund um das Kronprinzenpalais losgehen. Geplant ist ein abgegrenztes Areal, in dem Besucher komplett neue Erfahrungen mit Kunstinstallationen, Konferenzen, Musik und persönlichen Gesprächen machen sollen. Im Mittelpunkt des Vorhabens steht die Uraufführung des umfänglichen Filmmaterials, das der russische Regisseur Ilya Khrzhanovsky über vier Jahre in einem nachgebauten geheimen Forschungsinstitut der Stalinzeit im ostukrainischen Charkow von dem deutschen Starkameramann Jürgen Jürges hat drehen lassen. Jürges war zunächst für drei Monate gebucht, blieb dann drei Jahre.

Die freiwilligen Teilnehmer lebten über längere Zeit in dem Set. Und so wandelte sich der Film von einem normalen Werk über den Physiker Lev Landau, das einem Drehbuch folgte, zu einem Dokumentarfilm, der das Leben der Menschen in dieser Parallelwelt aufzeichnete. „Die Leute lebten da einfach und wir haben gedreht“, so Jürges, der sich noch heute wundert, wie das eigentlich funktioniert hat. Tom Tykwer, Regisseur unter anderem des Berlin-Films „Lola rennt“, trat anstelle des Regisseurs vor die Medien. Er habe sich in das Projekt verknallt, sagte er, deswegen helfe seine Firma X-Filme bei der Umsetzung. Khrzhanovsky selbst sei nicht gekommen, auch weil er nicht als „Mastermind“ dastehen wolle. Es gehe um Teamarbeit.

Kirsten Niehuus, Chefin des Medienboards Berlin-Brandenburg, das den DAU-Film mit 350.000 Euro mitfinanziert hat, war einmal selbst einen Tag in dem fiktiven Lebensort: „Das war mit das größte Erlebnis in meiner Zeit beim Medienboard und auch davor“, sagte sie. Eine ähnliche Erfahrung einer geheimnisvollen Stadt in der Stadt wollen die Macher nun in Berlin wieder erzeugen. Produzentin Susanne Marian versicherte, es würden dort keine Leute in historischen Kostümen herumlaufen – wie beispielsweise am Checkpoint Charlie.

Festspiele-Chef Oberender räumte ein, dass es für Berlin „eine Herausforderung“ sei, wieder mit dem „Symbol der Mauer in Berührung zu kommen“. Aber es gehöre zum Konzept des Kunstevents, dass die Leute „nicht gleichgültig reagieren“ könnten. Man werde sich mit dem Projekt auseinandersetzen in einer Weise, wie man es von Kunstprojekten nicht mehr gewohnt sei, sagte Nina Pohl, Kuratorin des Schinkel-Pavillons, der mitten in dem Gelände liegt. Die Mauer, so die Künstlerin, bilde auch einen „Schutzraum für die Enklave“.

Wer rein will in die Parallelwelt, muss sich online ein Visum bestellen. Das gibt es für zwei Stunden zum Preis von 15 Euro, aber auch für einen ganzen Tag (25 Euro) oder die gesamten vier Wochen (45 Euro). Man bekommt dann einen Zeitraum für den Besuch zugewiesen.

Am Tor muss der Gast sein Handy abgeben und bekommt dafür ein Gerät ohne Internetzugang. Dieses weist ihm seinen persönlichen Rundgang zu. Die einzelnen Programmpunkte schlägt der Computer vor nach den Informationen, die der Besucher in seinem Visa-Antrag angegeben hatte. Man kann die Vorschläge auch ablehnen und auf weitere warten. Festspiele-Chef Oberender nannte den Verzicht auf Wlan und die Vorgaben des Geräts als die Erfahrung von Unfreiheit, die das Projekt bieten könne. Produzentin Marian sagte, man werde 1500 bis 3000 Visa pro Tag ausgeben. Anwohner dürfen bleiben und ihr normales Leben weiterführen.

Das Berliner Vorhaben ist ein Teil einer Trilogie und steht unter dem Motto Freiheit. Es folgen Anschlussprojekte in Paris (Motto: Gleichheit) und London (Brüderlichkeit).

Gerald Ponesky von der Eventagentur Compact Team, die den Maueraufbau organisiert, ist optimistisch, dass das Bezirksamt Mitte grünes Licht gibt. Das Brandschutzkonzept erlaube 20.000 Menschen auf dem Gelände.