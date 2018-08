Verdi klagt erneut gegen verkaufsoffenen Sonntag

Die Gewerkschaft zieht vor Gericht und will Ladenöffnungen am 30. September stoppen.

Die Gewerkschaft Verdi geht erneut gegen einen verkaufsoffenen Sonntag in Berlin vor. Verdi habe am Dienstag Klage und Eilantrag gegen die Genehmigungspraxis zu Sonntagsöffnungen in Berlin beim Verwaltungsgericht eingereicht, teilte die Gewerkschaft mit. Im Visier der Arbeitnehmervertreter steht der achte verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres am 30. September anlässlich der Berliner Art Week. Die Veranstaltung ist laut Verdi nicht geeignet, das öffentliche Interesse an einer Sonntagsöffnung zu begründen, da eine ausreichende Bedeutung für ganz Berlin nicht gegeben sei, heißt es in einer Mitteilung.

Verdi hatte bereits Ende vergangenen Jahres gegen drei verkaufsoffene Sonntage geklagt. Ursprünglich wollte Verdi die Sonntagsöffnungen anlässlich der Ernährungsmesse Grüne Woche (28. Januar 2018), der Filmfestspiele Berlinale (18. Februar) und der Internationale Tourismusbörse (ITB, 11. März) verhindern und erhielt auch zunächst durch das Verwaltungsgericht Recht. Mitte Januar hoben Richter am Oberverwaltungsgericht das Urteil aber wieder auf und erlaubten die Sonntagsöffnungen.

Das Urteil in Berlin war die erste große Schlappe für die Gewerkschaft. Deutschlandweit geht Verdi regelmäßig gegen Kommunen und geplante verkaufsoffene Sonntage vor – und ist in vielen Fällen damit auch erfolgreich. In etlichen Städten wurden verkaufsoffene Sonntage entweder kurzfristig abgesagt oder erst gar nicht mehr eingeplant.

Lohnt sich die Öffnung?

Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) hatte die Sonntagsöffnung anlässlich der Art Week damit begründet, dass die Veranstaltung insgesamt 110.000 Besucher verteilt über fünf Tage anziehe. Verdi sieht das anders. Es sei eher davon auszugehen, dass an dem Sonntag, dem letzten Tag der Veranstaltung, vielleicht noch 20.000 Besucher zu den Ausstellungen kämen. Das sei im Verhältnis zu den etwa 3,5 Millionen Einwohnern Berlins eine zu vernachlässigende Größe. Ein öffentliches Interesse an der Öffnung aller Geschäfte könne die Art Week damit nicht begründen, hieß es.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, kritisiert die Klage: „Verdi ist auf Konfliktkurs. Das bedauern wir, weil so Planungsunsicherheiten für die Händler entstehen.“