Urlaubssperre für Berliner Polizei wegen Erdogan-Besuchs

Berlin. Der für den 28. und 29. September geplante Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird zu einem Großeinsatz für die Berliner Sicherheitsbehörden. "Das werden schwierige Tage, die uns an die Grenzen unserer Kapazitäten bringen werden", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag.

Er erinnerte daran, dass sich unmittelbar an den Besuch die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit anschließen, die in diesem Jahr Berlin ausrichtet. "Wir gehen davon aus, dass die Bereitschaftspolizei an diesen Tagen kaum aus den Stiefeln kommen wird." Er habe eine Urlaubssperre ausgesprochen, die Berliner Polizei werde zudem von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt.

Bei dem Staatsbesuch, der wegen der Politik Erdogans besonders polarisiert, wird mit diversen Demonstrationen und Protestaktionen unterschiedlichster Gruppen gerechnet. Für die Polizei werde es eine Herausforderung, die Gruppierungen voneinander getrennt zu halten, erklärte Geisel. Er gehe davon aus, dass es für die Veranstalter strenge Auflagen gibt.

