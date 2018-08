Haftbefehle gegen zwei Mitglieder arabischer Großfamilie

Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Haftbefehle gegen zwei Mitglieder einer arabischstämmigen Großfamilie erlassen. Ihnen wird bandenmäßiger Drogenhandel vorgeworfen, teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Berlin ermitteln seit Frühjahr 2018 gegen mehrere Beschuldigte einer arabischstämmigen Großfamilie. Sie sollen einen regelrechten "Drogenlieferservice" in Berlin betrieben haben.

Bei einer Razzia am Montag stellten die Ermittler 2,4 kg Cannabis in einem Pkw in Schöneberg sicher. Außerdem beschlagnahmten die Beamten über 200.000 Euro Bargeld, mehrere Porsche, Mercedes Benz AMG, Kia sowie das „Bunkerfahrzeug“, in dem die Drogen gelagert waren: einem Opel Signum.

Gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 19 Jahren hat das Amtsgericht Tiergarten heute Haftbefehle erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.

( jub )