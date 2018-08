Die größte deutsche "En Marche"-Gruppe gibt es in Berlin

Über die Zukunft Europas beim Grillen debattieren? Ein Barbecue, um die letzten Tage des Sommers zu feiern, das bietet das Berliner Komitee von La République En Marche, der politischen Partei des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Jeden Monat organisiert das Komitee ein Treffen mit Diskussionen zu europäischen Fragen. Das nächste findet am 29. August im Mauerpark statt. Diese Veranstaltungen sind öffentlich, die Teilnahme ist kostenfrei, das lockt auch Interessenten an.

Seine politische Partei hat Emmanuel Macron erst 2016 gegründet, im Vorfeld seiner Kandidatur für die französischen Präsidentschaftswahlen 2017. Seitdem ist die Partei auf allen fünf Kontinenten vertreten: Weltweit zählt En Marche 403.435 Mitglieder und 3768 Komitees. In Deutschland und Österreich sind es rund 1600 Mitglieder, die in 19 deutschen regionalen Komitees von Hamburg bis Freiburg und in Wien organisiert sind. Das mitgliederstärkste Komitee hat Berlin mit 300 Mitgliedern.

Gegründet wurde es im Oktober 2016, „um die Präsidentschaftswahl von Emmanuel Macron zu unterstützen, weil er es geschafft hatte, europäische Werte gegen den Aufstieg populistischer Bewegungen und Parteien in Frankreich und in der ganzen Welt herauszukristallisieren“, sagt Sylvie Fodor, die Veranstaltungsleiterin der En Marche-Gruppe in Berlin.

Konferenz-Reihe zur Europawahl

Das Team des Berliner Komitees setzt sich aus vier Aktivisten zusammen, die ehrenamtlich arbeiten. „Wir sind Freiwillige, für die das Komitee ein bürgerliches Engagement darstellt, mit Projekten, die wir selbst definieren“, so Sylvie Fodor. Etwa zehn Prozent der Mitglieder engagieren sich regelmäßig. Vertreten sind dabei alle Altersgruppen: von Studenten bis zu Rentnern, darunter viele Auslandsfranzosen und frankophile Deutsche.

Neben den monatlichen Treffen, zu denen auch häufig prominente Gäste wie der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit eingeladen werden, sind die Mitglieder der Bewegung auch in sozialen Netzwerken aktiv. Auf Facebook hat En Marche Berlin etwa 2000 Fans, auf Twitter 800 Follower. Und sie veranstalten auch konkrete Projekte in der Stadt.

Im Rahmen der Aktion „Grande Marche pour l’Europe“ hat das Komitee eine Vorstellung der europäischen Institutionen für die französische Schulen in Berlin entwickelt und sie in der Sophie-Scholl-Europa-Sekundarschule in Schöneberg präsentiert. Und für November ist eine „Deutsch-französische Universität“, geplant. Mit dieser zweitägigen Konferenzenreihe, die europäische Fragen besonders mit Fokus auf die Europawahl 2019 in den Mittelpunkt stellt, will sich auch das Treffen der Gruppe im Mauerpark befassen.

Die En Marche-Gruppe Berlin trifft sich zum Grillen am 29. August um 19 Uhr im Mauerpark am Falkplatz