Ludwig vertritt Golze im Ausschuss

Potsdam. Der Gesundheitsausschuss im Potsdamer Landtag ist am Dienstagnachmittag zu Beratungen über den Pharmaskandal zusammen gekommen. Statt der zurückgetretenen Ministerin Diana Golze (Linke) vertrat der jetzt vorübergehend auch für dieses Ressort zuständige Justizminister Stefan Ludwig (Linke) die Landesregierung. In der Sitzung soll eine Expertenkommission ihren Bericht zum Versagen der Medikamentenaufsicht erläutern. Gesundheitsministerin Golze hatte am Vormittag ihren sofortigen Rücktritt erklärt.

( dpa )