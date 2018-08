Mehr Islamisten, Linksextreme und rechtsextreme Straftaten

Berlin. Der Berliner Verfassungsschutz hat erneut mehr rechtsextreme Straftaten gezählt. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht hervor, der am Dienstag im Senat vorgestellt wurde. Während die Fallzahlen der politisch motivierten Kriminalität 2017 insgesamt etwas abnahmen, heißt es in dem Bericht, steige die politisch motivierte Kriminalität rechts seit dem Jahr 2014 kontinuierlich an. So wurden für 2017 (1942) acht Prozent mehr rechtsextremistisch Straftaten verzeichnet als im Jahr zuvor (2016: 1803). Bemerkenswert sei laut Verfassungsschutz, dass es sich bei den Tätern häufig um Menschen handele, die keinen festen rechtsextremistischen Strukturen zuzurechnen seien. Laut Verfassungsschützern sei die Statistik auch sonst amivalent.

Während rechte Propagandadelikte zunahmen, sanken die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten um 30 Prozent deutlich von 166 erfassten Fällen in 2016 auf 117 erfasste Fälle in 2017. Die Gewaltfälle würden sich hauptsächlich gegen Flüchtlinge, Flüchtlingsunterkünfte oder politische Gegner richten. Die Anzahl der Rechtsextremisten ging leicht von 1450 auf 1430 zurück. Im Spektrum der Reichsbürger verortet der Verfassungsschutz 500 Personen, von denen etwa 110 rechtsextremistischen Strömungen zugeordnet werden. Das sind etwa 100 Reichsbürger mehr als im Jahr zuvor.

Anstieg bei Islamisten

Einen Anstieg verzeichneten die Verfassungsschützer hingegen im Bereich des Islamismus. Hier kletterten die Zahlen von 1890 Menschen im Jahr 2016 auf 1945 Menschen im Jahr 2017. Den größten Anstieg gab es bei den salafistischen Bestrebungen von 840 Menschen auf 950 Menschen. Etwa 420 der in Berlin lebenden Salafisten gilt als gewaltorientiert. „Die Aktivitäten des salafistischen Spektrums in Berlin sind unverändert vielfältig und werden vom Geschehen an einer Reihe von Moscheen bestimmt, bei denen die salafistische Ideologie in unterschiedlichem Grad dominiert“, heißt es dazu im Bericht des Verfassungsschutzes.

Ergänzt werde das salafistische Spektrum der Stadt durch eine entsprechende „salafistische“ Infrastruktur, die entsprechende Kleidung, Bücher und Lebensmittel zur Verfügung stelle. „Für die realweltliche Vernetzung der Szene bedeutsam sind so genannte „Islamseminare“, die auch salafistischen Predigern aus dem Bundesgebiet eine Bühne bieten. Zu den Treffpunkten von Salafisten in Berlin zählen die „Al-Nur-Moschee“, die „as-Sahaba-Moschee“ und die „Ibrahim al- Khalil-Moschee“, heißt es im Bericht.

Mehr Linksextreme, weniger Straftaten

Einen Anstieg verzeichnete der Verfassungsschutz auch bei den linksextremen Personenspektrum von 2790 Menschen in 2016 auf 2950 Menschen im Jahr 2017. Den größten Anstieg innerhalb der linksextremen Szene gab es bei der Roten Hilfe von 1300 auf 1450 Personen innerhalb eines Jahres. „Wie seit 2012 zu beobachten, beruht der Anstieg auf einem Mitgliederzuwachs bei den eher unterstützend und propagandistisch wirkenden Organisationen“, heißt es dazu im Verfassungsschutzbericht.

Das spiegelt sich auch in der Straftaten-Statistik. Denn obwohl der Verfassungsschutz mehr Linksextreme registrierte, sank die Zahl der linksextremen Straftaten von 1226 im Jahr 2016 auf 1178 im Jahr 2017. Auch die Anzahl der registrierten Gewalttaten ging zurück von 379 auf 250.