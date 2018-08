Grüne schlagen Bauausstellung für Berlin vor

Berlin. Die Berliner Grünen wollen neue Impulse für die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Solche ökologischen Zukunftslösungen für das Leben und Wohnen müssten in der Stadtplanung nun Priorität genießen, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Papier der Grünen-Fraktion. Dazu sei auch eine Internationale Bauausstellung denkbar.

Bei solchen kurz IBA genannten Projekten wurden in der Vergangenheit in Deutschland schon mehrfach neue bauliche und gestalterische Konzepte entwickelt und umgesetzt, darunter von 1979 bis 1987 im damaligen Westteil Berlins. Genaugenommen handelt es sich nicht um eine Ausstellung, sondern um jahrelange, künstlerisch und wissenschaftlich begleitete Entwicklungsprozesse.

"Wir machen uns große Sorgen um bezahlbare Mieten in der Stadt", betonte Fraktionschefin Antje Kapek und verwies auf den Mangel an preiswertem Bauland, den zuletzt auch städtische und genossenschaftliche Wohnungsgesellschaften beklagt hatten. Die Bundesregierung müsse endlich eine Spekulationsbremse für Bauland erlassen. Außerdem schlägt die Grünen-Fraktion vor, mit Hilfe eines neuen Bodenfonds Bauland für eine am Gemeinwohl orientierte Nutzung anzukaufen und damit für die Allgemeinheit zu schützen.

( dpa )