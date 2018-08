Verdi klagt erneut gegen einen verkaufsoffenen Sonntag in Berlin

Am Dienstag hat Verdi Berlin-Brandenburg erneut eine Klage und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Verkaufsoffener Sonntag Verdi klagt gegen achten Shopping-Sonntag in Berlin

Berlin. Die Genehmigung der Senatsverwaltung eines achten verkaufsoffenen Sonntags am 30. September 2018 anlässlich der Art Week stößt bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) auf scharfe Kritik. Am Dienstag hat Verdi Berlin-Brandenburg erneut eine Klage und einen Eilantrag gegen die Genehmigungspraxis zu Sonntagsöffnungen in der Hauptstadt beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht.

Wie es in einer Pressemitteilung von Verdi heißt, stehe eine weitere Sonntagsöffnung in Anbetracht der Besucherzahlen bei der Art Week gegenüber der Gesamteinwohnerzahl Berlins in keinem Verhältnis zueinander und sei damit nicht ausreichend gerechtfertigt.

Die Art Week locke voraussichtlich bis zu 110.000 Besucher an, verteilt auf fünf Tage. Am letzten Tag der Veranstaltung, dem 30. September, blieben nach Einschätzung noch rund 20.000 Interessierte übrig. Diese seien im Verhältnis zu 3,5 Millionen Berlinern eine zu vernachlässigende Größenordnung, argumentiert Verdi weiter.

Nicht die erste Klage von Verdi gegen Sonntagsöffnung

Verdi klagt nicht zum ersten Mal gegen eine Sonntagsöffnung in Berlin, sondern hatte bereits gegen die erste Allgemeinverfügung über drei verkaufsoffene Sonntage des ersten Halbjahres 2018 Klage eingereicht. Das Verwaltungsgericht hatte der Gewerkschaft damals im Eilverfahren in erster Instanz Recht gegeben. Das Hauptsacheverfahren dazu ist noch immer offen und in den nächsten Monaten zu erwarten.

Mehr zum Thema:

Shopping-Sonntag kommt jetzt doch zum Fest der Einheit

Senat streitet über verkaufsoffenen Sonntag

( jhe )