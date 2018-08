Görke: Golze stellt sich mit Rücktritt der Verantwortung

Potsdam. Brandenburgs Finanzminister und Ex-Linkenchef Christian Görke hat den Rücktritt von Gesundheitsministerin Diana Golze gewürdigt. "Diana Golze stellt sich mit ihrem Rücktritt der Verantwortung. Dafür zolle ich ihr höchsten Respekt", erklärte Görke am Dienstag in einer Mitteilung. Görke hatte das Amt des Parteichefs der Linkspartei Anfang des Jahres abgegeben und Golze sowie Anja Mayer als neue Doppelspitze der Partei vorgeschlagen. Zur Zukunft von Golze an der Linken-Parteispitze äußerte sich Görke nicht.

( dpa )