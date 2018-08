In einem Shoppingcenter in Lichterfelde hat ein Unbekannter einem Jungen einen Beutel überreicht. Danach flüchtete der Mann.

Berlin-Lichterfelde Im Einkaufszentrum: Würgeschlangen in Jutebeutel gefunden

Berlin. Tierischer Fund in Lichterfelde. Ein Junge staunte beim Bummeln in einem Einkaufszentrum nicht schlecht, als er eine Entdeckung in einem Stoffbeutel machte.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, soll ein Unbekannter dem Jungen im Shoppingcenter einen Jutebeutel in die Hand gedrückt haben und anschließend weggelaufen sein. Dabei soll er angeblich noch so etwas in der Art gerufen haben wie „Viel Spaß mit den Pythen“. Offenbar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im Beutel befanden sich tatsächlich zwei Würgeschlangen.

Sie wurden im Anschluss an die Polizei des Abschnitts 46 übergeben. Die Beamten reichten die Tiere an einen Experten weiter.

[bitte hier etwas Kreatives mit Schlange einfügen]



*Ball in die Community spiel*



^tsm pic.twitter.com/uKrKKS1R1R — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 27, 2018

( jhe )