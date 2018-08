Kriminalität Rund ein Dutzend Fahrkartenautomaten in Cottbus beschädigt

Cottbus. Rund ein Dutzend Fahrkartenautomaten sind in der Nacht zum Montag in der Cottbuser Innenstadt beschädigt worden. Polizisten stellten zwei 17- und 18-Jährige fest, die hinter den Taten stecken könnten, wie die Polizei mitteilte. Bei den Fahrkartenautomaten wurden die Displays eingeschlagen, so dass sie nicht mehr benutzbar waren, wie es vom betroffenen Unternehmen Cottbusverkehr hieß. Die Schadensumme betrage bis zu 30 000 Euro.

( dpa )