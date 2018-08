Polizei deckt fast 30 Drogen- und Alkoholfahrten auf

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Schönefeld. Polizisten haben in der Gemeinde Schönefeld (Dahme-Spreewald) binnen Stunden zahlreiche Autofahrer gestoppt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Die Beamten registrierten zwischen 06.00 und 14.00 Uhr 23 Drogen- und 6 Alkoholfahrten, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Montag sagte. Bei den Fahrern handele es sich ausschließlich um Männer.

Die Kontrollen gab es unter anderem auf Rastplätzen der Autobahn 117 (Waldeck-Ost und -West) und an einer Abfahrt der A 113 Richtung BER, wie es weiter hieß. Einer der Atemalkoholtests habe einen Wert von mehr als 1,1 Promille ergeben, so dass ein Bluttest angefordert wurde. Die Kontrollen zeigten, dass Drogen und Alkohol im Straßenverkehr weiterhin ein großes Problem seien, hieß es. Hintergrund der Überprüfungen waren auch Testzwecke für die Polizeibeamten. An den Kontrollen seien auch Kollegen aus Berlin beteiligt gewesen.

