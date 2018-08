Waldbrand auf Ex-Schießplatz mehr als 240 Hektar groß

Jüterbog. Der neue Waldbrand auf dem ehemaligen Schießplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming) ist inzwischen mehr als 240 Hektar groß. Das am Sonntagabend ausgebrochene Feuer liege einige Kilometer vom anderen Großbrand bei Treuenbrietzen entfernt, wie die Stadtverwaltung Jüterbog am Montag mitteilte. Die Lageerkundung dauere derzeit noch an. Das Brandgebiet sei so groß, dass es zwei Stunden dauere, um es mit einem Geländewagen zu umrunden. Es gebe kaum Wege in dem Waldgebiet. Das Feuer kann nicht direkt bekämpft werden, weil sich im Boden noch Munition befinden könnte.

Derzeit seien drei Tanklöschfahrzeuge vor Ort, hieß es am Mittag. Weitere Kräfte seien angefordert worden. Die Wehr sei vor Ort unterbesetzt. Ganz in der Nähe hatte es auf dem Gelände des Schießplatzes bereits vor Tagen gebrannt.

( dpa )