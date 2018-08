Attacken auf Rettungskräfte: Prozesse starten

Im November 2017 reanimierten Sanitäter in Moabit ein Kind, parkten in zweiter Reihe. Ein Anwohner pöbelte, nun steht er vor Gericht.

Berlin. Sie werden tätlich angegriffen, mit Waffen bedroht oder einfach nur beschimpft und nebenbei auch noch an ihrer lebensrettenden Arbeit gehindert. Wenn Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr ausrücken, um zu helfen, brauchen sie dabei häufig selbst Hilfe – durch die Polizei. Denn solche Attacken sind längst trauriger Alltag in der Hauptstadt. Erst vor drei Tagen waren Rettungskräfte bei einem Einsatz in Neukölln der Bedrohung von etwa 75 Männern ausgesetzt. Erst ein großes Polizeiaufgebot konnte die Situation beenden. Am Dienstag werden in Moabit gleich drei Fälle ähnlicher Art aus den vergangenen Monaten verhandelt.

Im Mittelpunkt steht dabei ein Vorfall, der Ende vergangenen Jahres Deutschlandweit Schlagzeilen machte. Am Vormittag des 3. November 2017 waren Rettungskräfte und ein Notarzt in eine Kita in Moabit gerufen worden, wo ein zweijähriger Junge mit Herzkammerflimmern zusammengebrochen war. Für das Kind bestand akute Lebensgefahr, die Einsatzfahrzeuge wurden kurzerhand in zweiter Reihe geparkt, um keine Zeit zu verlieren. Ein Anwohner, dessen Pkw dadurch zugeparkt war, hatte dafür offenbar kein Verständnis. „Verpisst euch, ich muss zur Arbeit!“, soll er einen Sanitäter angepöbelt haben. Aus Wut beschädigte er das Rettungsfahrzeug.

Selbst als die von den Rettungskräften alarmierte Polizei eintraf, soll sich der Mann nicht beruhigt haben. Seine Reaktion auf den Hinweis, im Fahrzeug müsse gerade ein Kind wiederbelebt werden: „Mir doch egal, wer da reanimiert wird.“ Der 23-Jährige muss sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten unter anderem wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen verantworten.

Mehr Schutz für Sanitäter durch Gesetzesänderung

Zeitgleich mit dieser Verhandlung sitzt im Nachbarsaal des Amtsgerichts ein 38-Jähriger auf der Anklagebank. Der Mann hat am 5. Januar dieses Jahres in Kreuzberg während eines Feuerwehreinsatzes ein Rettungsfahrzeug mit einem brennenden Böller beworfen. Auf die Aufforderung, dies zu unterlassen, soll er weitere Böller geworfen haben, diesmal gezielt auf die Rettungskräfte. Um dann zum Abschluss noch auf einen lebensrettenden Defibrillator zu urinieren, bevor er überwältigt werden konnte

In einem weiteren Prozess geht es ebenfalls am Dienstag um eine Messerattacke einer 23-Jährigen auf einen Rettungssanitäter im November 2017. Der Angegriffene versuchte zunächst, sich mit seinem Rettungsrucksack zu schützen, bevor er dann doch die Flucht ergriff. In der Verhandlung soll die Schuldfähigkeit der Frau geklärt werden.

Angriffe auf Rettungskräfte sind in den vergangenen Jahren in Berlin stark angestiegen. 2017 wurden 235 Fälle registriert. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus, da die Feuerwehr nur in besonders schweren Fällen Anzeige erstattet. Um Rettungskräfte besser zu schützen, ist der Tatbestand „Widerstand“ im vergangenen Jahr ausgeweitet werden. Bis zu drei Jahren Haft können jetzt auch für Attacken auf Mitarbeiter von Rettungsdiensten verhängt werden.

