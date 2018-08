Die Suche nach der Brandursache läuft

Ein Panzer der Bundeswehr schneidet in Klausdorf eine Schneise in den Wald, damit die Helfer an die Glutherde herankommen

Berlin/Treuenbrietzen. Auch vier Tage nach Ausbruch des riesigen Waldbrandes vor den Toren Berlins ging die Suche nach der Ursache weiter. Noch während der Löscharbeiten in den Wäldern bei Treuenbrietzen haben Kriminaltechniker am Sonntag nach möglichen Hinweisen auf Brandstiftung gesucht. Der Hergang ist nach wie vor unklar. Während das Innenministerium von drei Brandherden ausgeht, die das verheerende Feuer am Donnerstag entfacht haben, kann die Waldbrandschutzzentrale nur einen Brandherd bestätigen.

Nach Angaben des Innenministeriums deuten dennoch einige Hinweise auf Brandstiftung. „Es ist zu bedenken, dass es nördlich und südlich der Bundesstraße 102 gebrannt hat“, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker, am Sonntag. Innerhalb kürzester Zeit seien mehrere Brandnester entstanden. „Da sind die Kollegen vor Ort stutzig geworden“, sagte Decker. Zeugen hätten zudem in dem Waldgebiet seltsame Beobachtungen gemacht. Wann mit ersten Ergebnissen der Spurensuche zu rechnen sei, könne man noch nicht sagen. Am Sonntag besuchten Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (beide SPD) das Brandgebiet erneut, um sich über den Fortgang der Löscharbeiten zu informieren.

Die Feuerwehr richten einen Wasserstrahl in den Wald

Foto: Christian Pörschmann / dpa

Munitionsfunde behinderten die Löscharbeiten

Der Brand war am Donnerstagmittag zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog südwestlich Berlins ausgebrochen und hatte sich rasant ausgebreitet. Bis zu 400 Hektar Wald standen in Flammen. Mehr als 500 Feuerwehleute und andere Hilfskräfte sind seitdem rund um die Uhr im Einsatz. Die Löscharbeiten wurden durch im Boden vergrabene Munition aus dem Zweiten Weltkrieg und der Zeit der sowjetischen Besatzung erschwert. Am Wochenende kamen deswegen Räumungspanzer der Feuerwehr und der Bundeswehr zum Einsatz. Dabei hatte ein Panzer am Sonntag ein größeres Munitionsfeld freigelegt. Die Einsatzkräfte zogen einen 1000 Meter großen Sperrkreis um den Fundort, die Löscharbeiten wurden an dieser Stelle vorübergehend eingestellt. Sprengmeister Mike Schwitzke vom Brandenburger Kampfmittelräumdienst transportierte die freigelegten Panzergranaten ab. Sie wurden am Nachmittag nach Angaben des Landkreises kontrolliert und erfolgreich gesprengt. Trotz immer wieder aufflammender Feuer hatte die Feuerwehr das Brandgeschehen jedoch weitgehend unter Kontrolle.

Rund 600 Einsatzkräfte konnten den großen Waldbrand südlich von Berlin am Freitagmorgen eindämmen. Drei Dörfer in der Region wurden evakuiert. Es brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder. Foto: Michael Kappeler / dpa

Der ausgebrannte Wald bei Treuenbrietzen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Der Waldboden nach dem Feuer. Foto: Michael Kappeler / dpa

Rauch steigt über Baumwipfel des Waldes auf. Foto: Paul Zinken / dpa

Baumreste werden abtransportiert. Foto: Paul Zinken / dpa



Auch ein Wasserwerfer der Polizei war im Einsatz. Foto: Michael Kappeler / dpa

Feuerwehrleute gehen durch den abgebrannten Wald bei Treuenbrietzen. Foto: Julian Stähle / dpa

Bei Klausdorf brennt hell erleuchtet ein Kiefernwald. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Foto: Patrick Pleul / dpa

Feuerwehrleute bekämpfen Brände im Wald. Foto: Julian Stähle / dpa

Am Donnerstagnachmittag war das Feuer ausgebrochen. Foto: Patrick Pleul / dpa



Die Feuerwehr war die ganze Nacht mit 300 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Patrick Pleul / dpa

Seit Wochen ist die Gefahr für Brände durch die extreme Trockenheit erhöht, nun steht ein Gebiet von der Größe von 400 Fußballfeldern in Flammen. Foto: Patrick Pleul / dpa

Rund 50 Kilometer entfernt von Berlin liegt der Brandherd. Donnerstagnacht mussten mehr als 500 Menschen aus betroffenen Ortschaften wie Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen ihre Häuser verlassen. Foto: Patrick Pleul / dpa

Der Einsatz ist schwierig und sehr gefährlich, denn im Boden des brennenden Waldes befindet sich zum Teil alte Munition. Foto: Patrick Pleul / dpa

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schlieben löschen mit einer Wasserspritze auf dem Dach ihres Fahrzeuges den Waldbrand nahe Klausdorf. Foto: Patrick Pleul / dpa



Hier bringen Feuerwehrleute mit einem Fahrzeug Löschwasser zur Brandstelle. Foto: Patrick Pleul / dpa

Noch aus dem ca. 60 Kilometer entfernten Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt sind die Rauchwolken zu sehen. Foto: Sascha Graf / dpa

Die Rauchschwaden wehen bis nach Berlin, dort liegt in südlichen Gebieten ein beißender Geruch in der Luft. Foto: Christian Pörschmann / dpa

Auch mit Löschhubschraubern versuchen Einsatzkräfte gegen die Flammen anzugehen. Foto: Christian Pörschmann / dpa



Löscharbeiten dauern mindestens bis Montag an

Am Sonntag waren nach Angaben des Landkreises noch rund 400 Einsatzkräfte dabei, Glutnester zu löschen, die immer wieder aufloderten. „Es dampft noch überall“, sagte ein Sprecher der Einsatzleitung am Sonntagmorgen in der betroffenen Region in Treuenbrietzen. Der Landkreis rechnete damit, dass der Großteil der Löscharbeiten am Montag beendet sein wird. Dann müssten viele der Feuerwehrleute wieder zur Arbeit. Im Einsatz waren ehrenamtliche Kräfte von Feuerwehren aus ganz Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Nach einem Amtshilfeersuchen aus Berlin schickte auch die Hauptstadt 125 Einsatzkräfte in das Brandgebiet. Schon in der Nacht zu Freitag waren Wasserwerfer aus Berlin zum Einsatz gekommen. Auch aus der Bevölkerung meldeten sich Hunderte Helfer. „Die Hilfsbereitschaft ist groß“, sagte die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler. Menschen aus der Umgebung hätten reichlich Essen für die Einsatzkräfte vorbeigebracht. „Wir hatten so viel, dass wir das Essen aus einem Krankenhaus wieder abbestellt haben.“ Landwirte halfen mit Güllewagen, Wasser für die Löscharbeiten heranzuschaffen. Schon am Vorabend war auch die Evakuierung der beiden Ortsteile Klausdorf und Tiefenbrunnen aufgehoben worden. Alle Evakuierten konnten wieder in ihre Häuser, ein Schaden ist in den drei Orten nicht entstanden.

In Brandenburg sind in diesem Jahr bereits mehr als 400 Waldbrände registriert worden. Die meisten davon sind durch fahrlässige Brandstiftung von Menschen verursacht worden. Wegen der anhaltenden Trockenheit in der Region herrscht weiter eine hohe Waldbrandgefahr. Schon ein Funken oder glimmende Zigarettenasche kann ausreichen, um einen Brand zu entfachen. Brandenburg ist mit 1,1 Millionen Hektar Fläche das waldreichste Bundesland. 70 Prozent des Waldes bestehe aus Fichten, die wegen der Nadeln und des austretenden Harzes besonders anfällig für Waldbrände sind. Mischwälder sind deutlich weniger anfällig dafür.

