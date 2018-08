Sefies mit Horst Seehofer: Zu Besuch bei der Bundesregierung

Horst Seehofer hat am Sonnabend Selfies mit Besuchern gemacht

Berlin. Die Bürger zum Staatsbesuch: Zum ersten der beiden Tage der offenen Tür der Bundesregierung haben am Sonnabend etwa 63.000 Menschen das Bundeskanzleramt und die 14 Bundesministerien in Berlin erkundet, teilte ein Sprecher mit. Zum Schnupperwochenende bei der Regierung gehören 580 Angebote für Familien, Führungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, Mitmachaktionen und Musik. Aber auch handfeste Politik. Im vergangenen Jahr waren rund 120.000 zu beiden Tagen gekommen.

Auch heute können Besucher hinter die Türen der Politiker sehen. Zu den Höhepunkten gehört der inzwischen traditionelle Rundgang von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagnachmittag durch ihren Amtssitz, das Bundeskanzleramt. Von 13 bis 14 Uhr hat sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Kanzleramt angekündigt. Sie beantwortet Fragen der Besucher. Auch 14 Bundesministerien und das Bundespresseamt öffnen ihre Türen. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, begrüßt gegen 12.15 Uhr die Besucher an der Wilhelmstraße. Am Nachmittag führt er eine Bürgerdiskussion mit der Berlin Debating Union.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz diskutiert mit Besuchern von 14 bis 15 Uhr über die Zukunft Europas. Das Bundeswehr-Musikkorps spielt auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums. Im Auswärtigen Amt ist von 14 bis 16 Uhr Gelegenheit, Außenminister Heiko Maas Fragen zu stellen. Das Bürgerforum findet im Lichthof statt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zeichnet gegen 13.15 Uhr die Gewinner eines Ideenwettbewerbs für eine ausgewogene Ernährung aus. Im Verkehrsministerium wird über die Mobilität der Zukunft diskutiert. Auch das Bundespresseamt lädt zu Ausstellungen und Gesprächen ein. Besucher können ihre politischen Kenntnisse bei einem Quiz testen.

Die meisten Ministerien sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein kostenloser Shuttle-Service bringt Besucher zu den Häusern. An den Eingängen werden Sicherheitskontrollen durchgeführt. Besucher sollten einen Ausweis mit Lichtbild dabeihaben. Informationen unter www.bundesregierung.de.

( saf )