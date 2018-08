MeToo-Begründerin Rose McGowan auf Kurzvisite in Berlin

Berlin. Rose McGowan sitzt auf einem Sofa. Ganz in Schwarz ist sie gekleidet, ihre einst langen Harre hat sie rappelkurz geschnitten. Beim Female Future Force Day, einem feministischen Festival des Online-Magazins „Edition F“, liest die #MeToo-Begründerin aus ihrer Autobiografie „Mutig“ vor. Und die ist nichts für schwache Nerven.

„Ich müsse lange Haare haben, hieß es, andernfalls würden die Männer, die in Hollywood Filmrollen vergeben, nicht mit mir schlafen wollen, und wenn sie nicht mit mir schlafen wollen, würden sie mir auch keine Rollen geben“, liest McGowan vor. „Dass ich dies ausgerechnet von einer Frau zu hören bekam, von meiner Agentin, ist in doppelter Hinsicht tragisch.“ In dem kleinen Raum im ersten Stock im Funkhaus Berlin ist es mucksmäuschenstill. Insgesamt sind rund 4000 Besucher, zumeist Frauen, zum Festival gekommen, aber nur rund 50 wurden zur Lesung von McGowan eingeladen. Und sie alle kleben an den Lippen der ehemaligen Hollywood-Schauspielerin. McGowan erklärt ihren eben vorgelesenen Satz so: „Zum einen ist das bösartig, weil sie als ältere Frau als Sprachrohr fungiert für das, was in Hollywood gewollt ist. Und gleichzeitig ist es auch traurig, weil sie so recht damit hatte.“

McGowan ist Mitbegründerin und prominenteste Vorkämpferin der 2017 entstandenen #MeToo-Kampagne. Als eine der ersten Hollywood-Schauspielerinnen berichtete sie öffentlich darüber, von dem Produzenten Harvey Weinstein vergewaltigt worden zu sein. Unzählige Frauen berichteten in den sozialen Medien unter dem Hashtag #MeToo über Sexismus, den sie alltäglich erlebten. Und auch immer mehr Hollywood-Schauspielerinnen trauten sich im Laufe der Zeit über Vergewaltigungen von Weinstein und anderen zu berichten.

In der offenen Fragerunde, die auf die Lesung von McGowan folgt, sind jedoch Fragen direkt zu Weinstein tabu. Und auch solche über ihre #MeToo-Mitstreiterin und ebenfalls Weinstein-Opfer Asia Argento – die Regisseurin und Schauspielerin soll 2013 einen damals 17 Jahre alten Schauspieler zu sexuellen Handlungen genötigt haben, wie nun berichtet wird. Es liegt ein dunkler Schatten über der #MeToo-Bewegung.

Und die Fragerunde mit McGowan bleibt denn auch eher oberflächlich. Jegliche Fragen werden kurz und knapp beantwortet. Wie sie sich heute fühlt, möchte beispielsweise eine Zuhörerin wissen. „Gestern habe ich geweint. Ich bin nicht immer stark, aber davon lasse ich mich nicht abschrecken, ich mache weiter.“ Eine andere Frau aus dem Publikum fragt hingegen, ob sich McGowan noch immer der #MeToo-Bewegung zugehörig fühlt. McGowans Antwort: „Ich bin Teil einer Armee von revolutionären Denkern, das ist meine Plattform.“

McGowan ruft das Publikum zu Zusammenhalt auf

Doch so kurz McGowans Antworten an diesem Tag auch sein mögen – ihre Botschaft hat an Dynamik nichts verloren. Das beweisen unter anderem die vielen Tausend Besucher des Kongresses, die gekommen sind, um über Sexismus, Frauenquote, Gleichberechtigung und Karriere zu diskutieren. Noch vor wenigen Jahren hätten diese Themen wohl nur eine kleine Randgruppe interessiert. Und so überrascht es auch nicht, dass McGowan ihre Zuhörerinnen zu mehr Zusammenhalt untereinander aufruft: „Nur gemeinsam sind wir stark“, lautet ihr Credo. Miteinander, sagt sie zum Schluss, könne man etwas bewegen. Aber niemals gegeneinander.