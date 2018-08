Ein letzter Blick auf die Baustelle

Berlin. Die dunklen Rauchwolken in der Passage des Humboldt Forums haben nichts Schlimmes zu bedeuten. Ganz im Gegenteil. Sie zeugen davon, dass an den Tagen der offenen Baustelle an diesem Wochenende niemand hungern muss. Krakauer, Thüringer Rostbratwurst und Steaks brutzeln auf dem großen Grill am Barbecue-Stand. Doch die meisten Besucher gehen zunächst an den leiblichen Genüssen vorbei in den Schlüterhof, der barockes Flair ausstrahlt. Säulen aus Sandstein, rote Ziegel und zahlreiche Verzierungen sind an drei der vier Fassaden zu sehen.

Die vierte zeigt sich in glattem Beton, und erzeugt einen starken Kon­trast. Der Anblick ist für Gabriele und Jürgen Renken gewöhnungsbedürftig. Das Ehepaar ist aus Bad Saarow gekommen. Beide haben für den Wiederaufbau des alten Schlosses gespendet. Zuletzt waren sie 2015 zum Richtfest da. „Wir wollten wissen, wie weit es inzwischen gediehen ist“, sagt Gabriele Renken. Ihnen gefalle es gut, „aber diese Betonfassade nicht“.

Sie seien begeistert, „was Leute mit Privatinitiative bewerkstelligen können“. Bewunderung schwingt in ihren Worten mit. „Man muss wohl hartnäckig sein und überzeugt von der Idee“, sagt sie. „Dass das Projekt im Zeit- und im Geldrahmen geblieben ist, das verdient Achtung und Respekt.“ Im Schlüterhof sind Bänke und eine Bühne aufgebaut. Wie am Sonnabend erklingt auch am Sonntag Musik. Das Swing Dance Orchestra unter Leitung von Andrej Hermlin spielt. Der Film „Ein Traum wird gebaut“ ist auf Videowänden zu sehen. Es gibt Interviews mit Akteuren des Baugeschehens.

In der Nähe des Eingangs zur Baustelle zeigt die Schlossbauhütte in einem Zelt Gipsmodelle von Schmuckelementen. In einem anderen Zelt können Kinder experimentieren. „Solarzellen selber bauen“, heißt ein Angebot, „Experimente mit Trockeneis“ ein anderes. Auch Blumenfreunde finden Passendes vor. Die Schloss-Rose wird verkauft. Ein Teil des Preises kommt dem Wiederaufbau des Schlosses zugute. 105 Millionen Euro kostet die Rekonstruktion der historischen Fassaden, der Kuppel und der Innenportale. Etwa 20 Millionen Euro fehlen noch.

Am Sonnabend haben sich auch Martin und Constanze Könner auf der Baustelle umgesehen, gemeinsam mit einer Bekannten. Das Ehepaar ist aus Offenbach, nahe Frankfurt/Main, angereist. „Wir wollten schauen, wie die Bauarbeiten vorangehen“, sagt Martin Könner. „Es ist faszinierend, die Entwicklung zu sehen, von der Wiese bis zum fertigen Gebäude.“ Die Akustik des Schlüterhofs habe ihn beeindruckt. Es sei auch spannend, durch die noch leeren Räume im Humboldt Forum zu gehen. Jedes Jahr hätten sie sich die Baustelle angesehen, erzählt Constanze Könner. „Es ist immer etwas schöner geworden.“ Ihr gefalle es auch, dass einige Originalteile des alten Schlosses eingebaut worden seien.

Einige Ausstellungsräume sind bereits bezugsfertig

Zum Rundgang durch die künftigen Museumsräume im zweiten Geschoss geht es über Betontreppen und vorbei an Holzpaletten, Gittern und Sperrholzplatten. Von Decken hängen Kabelrollen herab. In Nebenräumen liegen Bodenplatten. Doch einige der acht Meter hohen Ausstellungsräume sind bereits bezugsfähig. Künftig werden das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst ihre Objekte zeigen. Auch die Berlin-Ausstellung zieht ein. Insgesamt 26.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind für die Museen angelegt.

Bei den Tagen der offenen Baustelle ist auch Wolfgang Gebauer dabei. Er führt Besucher über das Gelände. Der Ingenieur gehört seit 2011 dem Förderverein an. Beim Rundgang im zweiten Obergeschoss, durch die noch leeren Museumsräume, verweist er seine Zuhörer auf eine Ausbuchtung. Es ist das Eckrondell mit abgerundeten Sandsteinbauteilen, das sich über alle Etagen zieht. „Dort stand früher der König und hatte einen wunderbaren Blick auf das alte Berlin“, sagt Gebauer. Das Rondell konnte nachgebaut werden, weil eine Familie 2,5 Millionen Euro dafür spendete.

Es sind die letzten Tage der offenen Baustelle. Das Humboldt Forum soll 2019 öffnen. Doch noch drehen sich die Kräne über dem Gelände. Mehr als 500 Bauarbeiter sind täglich im Einsatz. Noch zieht sich ein Bretterzaun an der Baustelle entlang. Und noch steht die Humboldt-Box. Sie schließt Ende 2018. Sie werde abgerissen, sagt Wolfgang Gebauer. „Nutzen Sie bis dahin die Gelegenheit, um eines der großen Kunstelemente aus allernächster Nähe zu sehen.“ Gemeint ist die Wappenkartusche, die, noch hinter einem Gerüst, in 32 Meter Höhe an der Schlossfassade eingebaut ist. Sie bestehe aus 16 Einzelteilen und sei siebeneinhalb Meter hoch, sagt Gebauer. Wenn dieses Gerüst abgebaut ist, rät der Ingenieur seinen Zuhörern, sollten sie in die fünfte Etage der Humboldt-Box auf die Dachterrasse gehen und einen Fotoapparat mit Teleobjektiv mitbringen.

Am heutigen Sonntag, 26. August, ist die Schloss-Baustelle von 9 bis 18 Uhr geöffnet (www.berliner-schloss.de). Der Eintritt ist frei. Der Zugang ist nur über den Eingang neben der Humboldt-Box möglich.