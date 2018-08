Die Mieten in Berlin steigen rasant

Stadtentwicklung Steigende Mieten in Berlin gefährden Handwerksbetriebe

Berlin. Steigende Mieten und Verdrängung gefährden nicht nur einkommensschwächere Haushalte, sondern auch die Berliner Mischung. So müssen immer mehr Handwerksbetriebe ihre Flächen in der Innenstadt aufgeben. Sie weichen entweder an den Stadtrand aus oder schließen ihren Betrieb. „Wir sehen eine Häufung solcher Konflikte, weil die Immobilienpreise ansteigen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Berliner Handwerkskammer, Jürgen Wittke, der Berliner Morgenost.

Vor allem Unternehmen, die etwas größere Werkstätten benötigen, können trotz guter Handwerkskonjunktur die geforderten Mieten nicht mehr bezahlen. Andere Handwerker würden Opfer von Beschwerden von Nachbarn, die sich über Lärm von Kreissägen, Pressen oder Lastwagen beklagten. „In Mischgebieten haben die Betriebe keinerlei Bestandschutz“, sagte Wittke.

Von einer Mietsteigerung verdrängt wird der Buchbinder Peter Schelenz. Seit 30 Jahren arbeitet die Traditionsfirma an der Charlottenburger Helmholtzstraße. Die Geschäfte für den Meister, seine drei Gesellinnen und zwei Azubis laufen gut. Bisher zahlt der 60-Jährige moderate 2670 Euro für seine 463 Quadratmeter große Fabriketage. Ab Dezember würden 4939 Euro fällig, im Jahr darauf 6612 Euro. Die GSG hat ihm angeboten, in ihren Gewerbehof in Marzahn umzuziehen. Allerdings weiß er nicht, wie er die Umzugskosten von 25.000 Euro aufbringen soll.

Auch in Friedrichshain-Kreuzberg geht unter Gewerbetreibenden die Angst um. „Es kann einen jeden Tag treffen“, sagt der Betreiber eines Elek­tronikfachgeschäftes, der seit 35 Jahren im Bezirk ist. „Mieten werden heutzutage nicht um ein paar vertretbare Prozent hochgesetzt. Sie werden verdoppelt.“ Eigentümer brächten auf großen Flächen lieber mehrere neue Mieter unter. Start-ups, Persönlichkeits-Coaches und Firmentrainer seien besonders willkommen

Finanzsenator will auch Gewerbestandorte ankaufen

„Was auf dem Wohnungsmarkt passiert, zeigt sich auch auf dem Gewerbemarkt“, sagte Tempelhof-Schönebergs Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD): „Gerade für kleine Unternehmen wie Handwerksbetriebe wird es schwerer.“ Handwerksbetriebe, Manufakturen und andere Kleinunternehmen seien nicht in der Lage, diese Mietsteigerungen zu tragen.

Die Berliner Politik hat das Pro­blem erkannt. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) will verstärkt nicht nur Bürogebäude für die Landesverwaltung, sondern auch Gewerbestandorte ankaufen. Im Zuge dessen soll auch der als Fehler erkannte Verkauf der GSG ein wenig repariert werden. Handwerkskammer und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordern vom Senat mehr Einsatz nicht nur für die aufstrebende Digitalbranche, sondern auch für Produktions- und Handwerksbetriebe. Es sei „nicht einzusehen, dass private Investoren durch den Verwaltungsakt einer Umwidmung von Gewerbe- in Wohngrundstücke exorbitante Gewinne einfahren“, sagte DGB-Landeschef Christian Hoßbach.

Mehr zum Thema:

Berliner Firmen brauchen Platz in der Stadt