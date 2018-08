Berliner Senat umgarnt Siemens für Zukunftscampus

Berlin. Noch ist der von Siemens erwogene „Zukunftscampus“ in Berlin Zukunftsmusik. Jetzt aber scheint Bewegung in die Frage zu kommen, ob der Elektrokonzern wirklich für 600 Millionen Euro einen Innovationsstandort in Siemensstadt aufbaut. Wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag sagte, ist für den 3. September ein Treffen mit Siemens-Vorstand Cedrik Neike geplant.

Neben Müller nehmen auch seine Stellvertreter, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke), teil. „Wir wollen, dass solche Unternehmen in die Stadt kommen und auch hier bleiben“, sagte Müller. Auch Pop betonte die Bedeutung des Treffens: „Berlin und Siemens verbindet eine lange Geschichte“, sagte sie am Sonnabend. „Uns geht es darum, gemeinsam mit dem Vorstand an der Zukunft für Industrie in Berlin zu gestalten und Arbeitsplätze aufzubauen.“

Müller, Pop und Lederer werden mit Neike auch das Gelände an der Nonnendammallee besichtigen. Die Gebäude gehören Siemens nach wie vor – ein Pluspunkt für Berlin, den andere mögliche Standorte, etwa in Asien, nicht haben. Schwierigkeiten könnte aber der Denkmalschutz bereiten, hier will der Senat Siemens ein Entgegenkommen für mögliche Umbauten signalisieren.

Die Berliner CDU forderte den Senat derweil auf, im Rahmen eines runden Tisches auch Fragen der Infrastruktur zu klären. So müsse der Zukunftscampus von Siemens besser an den Nahverkehr angeschlossen werden. Für nötige Investitionen solle der Senat auch Fördermittel beim Bund beantragen.

