DGB-Landeschef Christian Hoßbach: „Wer nicht Tarif zahlt, erhält keinen Auftrag“

Berlin. Wie ein klassischer Arbeiterführer sieht der hochgewachsene Mann nicht aus. Dabei vertritt der 54 Jahre alte Christian Hoßbach seit Anfang des Jahres als Landesvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Berlin-Brandenburg (DGB) die Interessen der Beschäftigten in der Region.

Herr Hoßbach, Berlins Wirtschaft entwickelt sich seit Jahren ganz gut. Kommt der Aufschwung auch bei den Arbeitnehmern an?

Christian Hoßbach: Ja. Die Entwicklung der Löhne und Gehälter ist überall in Deutschland besser geworden in den vergangenen zwei Jahren. Das ist auch in unserer Region so. Wir haben aber immer noch mit dem strukturellen Problem zu kämpfen, dass wir in Berlin im Bundesvergleich unterdurchschnittliche Einkommen haben. Das ist bei den steigenden Mieten ein Riesenproblem.

Alle reden vom Fachkräftemangel. Erwarten Sie bei den Löhnen nicht deshalb einen deutlichen Anstieg?

Punktuell sehen auch wir einen Fachkräftemangel. Aber das Arbeitskräftepotenzial ist in Berlin sehr groß. Im Vergleich mit Süddeutschland ist es hier für die Arbeitgeber noch ziemlich entspannt. Für die Durchsetzung von Lohnsteigerungen auf breiter Front spielt es zudem eine Rolle, dass in der Region viele neue Firmen wachsen, in denen sich Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche Organisation erst entwickeln müssen. Aber ganz klar, die Löhne steigen und sie werden noch weiter steigen müssen.

Viele Industriekonzerne eröffnen in Berlin Innovationszentren. Kann die Stadt daraus wieder eine Industrie aufbauen?

Die Chancen sind da. Berlin hat die wichtigsten Zutaten für eine moderne Industrie. International kommunikationsfähige und interessierte Menschen sind in riesiger Zahl vorhanden. Deshalb starten Mittelständler von der Schwäbischen Alb hier Projekte mit interessanten Leuten. Wir haben eine exzellente Wissenschaftslandschaft. Und wir sehen auch im Gründungsgeschehen spannende Entwicklungen. Diese Grundlagen muss man über mehrere Jahre klug entwickeln. Es wird natürlich dauern, bis sich daraus große Unternehmen entwickeln. Deshalb darf nicht vergessen werden, die vorhandenen Betriebe schlauer als bisher mit den Gründern der Digitalszene zusammenzubringen.

In Berlin ist der Sektor Online-Handel und andere Angebote für Endkunden stark unter den Start-ups. Gibt es auch industrienahe Gründungen?

Wir haben ein Forschungsprojekt angestoßen, das kurz vor dem Abschluss steht. Das hat ergeben, dass Berlin nicht nur bei Apps oder Computerspielen, sondern auch im Kernbereich des verarbeitenden Gewerbes die mit Abstand meisten Gründungen in Deutschland vorweisen kann. Das hat uns selbst überrascht und ist natürlich eine Ermutigung.

Gelingt es den Gewerkschaften, in der neuen Digitalbranche Fuß zu fassen?

Es ist anspruchsvoll, aber wir machen Fortschritte. In den amerikanisch geprägten Unternehmen ist es besonders schwierig. Diese Firmen arbeiten hart gegen Tarifverträge, Gewerkschaften, Mitbestimmung. In vielen anderen Firmen ist es eine Kulturfrage. Ich halte es für eine Frage der Zeit, dass sich die Mitarbeiter organisieren. Bei Amazon etwa gibt es schon viele Verdi-Mitglieder und auch Betriebsräte. Aufseiten der Unternehmer entwickelt sich auch ein Verständnis, dass es sinnvoll, ist, ab einer bestimmten Größe Mitbestimmung zu haben und einen Betriebsrat, mit dem ich Dinge verabreden kann. Das ist wichtig für das Unternehmensklima und steigert nachweislich die Produktivität. Oder dass es Tarifverträge gibt, die vor Lohnkonkurrenz mit den Wettbewerbern schützen. Aber wir müssen da zweifellos besser werden.

Wie entwickeln sich die Mitgliederzahlen?

Wir haben stabil rund 192.000 Mitglieder in Berlin, 164.000 wohnen in Brandenburg. Mit Blick auf die gestiegene Beschäftigung ist klar: Mit stabilen Zahlen können wir noch nicht zufrieden sein, da ist noch Luft nach oben.

Ein Hebel der Wirtschaftspolitik ist die Vergabe öffentlicher Aufträge. Die Kritik am Vergabegesetz ist oft, dass die Firmen viele Auflagen erfüllen müssen, die mit dem Auftrag nichts zu tun haben. Deshalb bewerben sich kaum noch Firmen, weil die Bürokratie zu aufwendig ist. Muss man da nicht abspecken bei den Vorschriften?

Wir können nicht gleichzeitig schlechte Arbeitsbedingungen beklagen oder den Klimawandel und dann mögliche Instrumente dagegen nicht nutzen. Beides darf dem Staat ja nicht egal sein. Das öffentliche Vergaberecht ist eines der wichtigen Instrumente. Wie die Details geregelt sind, muss natürlich immer wieder überprüft werden.

Was sind denn Ihre zentralen Forderungen an ein neues Vergabegesetz?

Das Europa-Recht bietet inzwischen wieder größere Spielräume. Deshalb ist es unsere Priorität, dass Tariftreue-Klauseln konsequent vorgeschrieben werden. Wer nicht so bezahlt wie im Tarifvertrag geregelt, erhält keinen öffentlichen Auftrag.

Wie hoch soll der Mindestlohn sein? Wie viel muss man mindestens seinen Mitarbeitern zahlen, um öffentliche Aufträge zu erhalten?

Wenn es um Löhne geht, muss auch das Thema Altersarmut in den Blick genommen werden. Ohne ausreichende Arbeitseinkommen befürchten wir Altersarmut in großem Ausmaß. Wenn man den Stundenlohn auf Dauer ansetzt, muss man damit bei einer Rente oberhalb der Grundsicherung landen. Im Bundesdurchschnitt liegt dieser Wert bei 12,63 Euro. Derzeit beträgt der Vergabe-Mindestlohn in Berlin neun Euro. Natürlich wäre das ein ziemlich großer Sprung, den man vermutlich nicht auf einmal schaffen wird. Aber der Grundsatz sollte festgeschrieben werden, und es muss einen großen Schritt in diese Richtung geben. Der Mindestlohn darf auch nicht unterhalb der unteren Grenze des Tarifniveaus im öffentlichen Dienst liegen, damit endlich Ausgründungen mit dem Ziel Lohndumping unattraktiv werden. Wir erwarten, dass das umgesetzt wird, in Berlin und auch in Brandenburg.

Alle starren auf den Wohnungsbau. Vergessen Politik und Gesellschaft, wo zukünftig noch gearbeitet werden kann in der Stadt?

Auf Gewerbe- und vor allem Industrieflächen gibt es einen starken Druck, weil es bequem erscheint, Flächen umzuwidmen für Wohnungsbau. Da sind wir strikt dagegen. Wenn man es in Einzelfällen doch tut, muss es Ausgleichsflächen geben. Und das Land muss Ins­trumente entwickeln, um die Wertsteigerung abzuschöpfen. Es ist nicht einzusehen, dass private Investoren durch den Verwaltungsakt einer Umwidmung von Gewerbe- in Wohngrundstücke exorbitante Gewinne einfahren. Wir müssen gar nicht über Industriepolitik reden, wenn wir uns nicht auch um die Flächen kümmern. Ähnliches gilt für das Handwerk. Viele kleinere Betriebe werden verdrängt. Deswegen setzen wir uns aktuell dafür ein, dass man bei der Entwicklung des Flughafengebäudes in Tempelhof nicht nur an die Kreativwirtschaft denkt, sondern auch Platz für Handwerker vorsieht.

Zur Person

DGB-Chef: Volkswirt Christian Hoßbach, Jahrgang 1963, ist seit Januar 2018 Bezirkschef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Berlin-Brandenburg. Zuvor war er Vizechef unter seiner Vorgängerin Doro Zinke.

Karriere: Seit 1985 war Hoßbach Mitglied in DGB-Gewerkschaften, 1990 wurde er Sprecher des Magistrats von Ost-Berlin, wechselte dann zur Treuhandanstalt. 1997 bis 2010 arbeitete er für den IG-Metall-Vorstand.

Sexy ja, arm nein: In seiner Antrittsrede steckte der DGB-Chef sein Ziel ab: Die Löhne in Berlin müssten sich dem Wirtschaftswachstum und steigenden Lebenskosten anpassen. Denn billig sei Berlin lange nicht mehr.