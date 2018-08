Seeed statt Zander: Neues Einlauflied bei Hertha: Protest

Berlin. Einige organisierte Fans von Hertha BSC haben mit Unmut auf eine Änderung im Vorlauf des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Nürnberg reagiert. Die bisherige Einlaufhymne "Nur nach Hause" von Frank Zander wird seit dieser Saison zeitlich nach vorne geschoben und durch den Song "Dickes B" der Band Seeed abgelöst. Dieses sei ein Lied, "mit dem sich jede Berlinerin und jeder Berliner identifizieren kann" und "welches die Verbindung von Hertha BSC zu Berlin unterstreicht", heißt es in einer E-Mail an die Mitglieder des Clubs, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.

Vor der Auftaktpartie gegen Nürnberg am Samstag entrollten die Fans im unteren Bereich der Ostkurve ein Banner mit der Aufschrift "Nur nach Hause - Jetzt!" und skandierten zuvor "Vorstand raus" und "Keuter raus". Der frühere Twitter-Manager Paul Keuter ist in der Geschäftsführung der Berliner für Kommunikation zuständig. In einer Mitteilung auf der Internetseite "Förderkreis Ostkurve" klagten die Ultras der Harlekins Berlin ‘98, dass die Änderungen ohne eine Einsingphase "ein herber Einschnitt in das Stadionerlebnis aller Herthaner" sei.

Zander selbst sang sein Kultlied gut zehn Minuten vor Anpfiff selbst vor der Kurve.

( dpa )