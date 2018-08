Ein Blaulicht leuchtet in Osnabrück auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Berlin. Auf dem Teufelsberg ist in der Nacht zum Samstag ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei der 19-Jährige gegen 1.30 Uhr nach einer Feier in der Teufelsseechaussee im Stadtteil Grunewald auf dem Berg gefunden worden.

Die Mordkommission habe Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt eingeleitet und fünf Männer festgenommen, deren Tatbeteiligung nun überprüft werde.

( dpa )