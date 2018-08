34.000 Kinder in Berlin eingeschult

Berlin wächst. Rund 1500 Kinder mehr als im letzten Jahr sind am Sonnabend in Berlin eingeschult worden.

Berlin. Schultüten, aufgeregte Kinder und stolze Eltern: Am Sonnabend sind in Berlin fast 34.000 Erstklässler eingeschult worden. Dabei kamen im Vergleich zum Vorjahr gut 1500 Erstklässler mehr zur Einschulung - eine Folge der wachsenden Hauptstadt.

Wegen des großen Interesses wurde an vielen der 400 Grundschulen die Zahl der Angehörigen, die an den Feier dabei sein durften, begrenzt, weil sie nicht alle in die Aula passten. Manche Grundschulen mussten sogar in mehreren Schichten feiern. Nach der Feier konnten die Kinder dann zum ersten Mal ihr Klassenzimmer betreten.

In Berlin findet die Einschulung traditionell am ersten Sonnabend nach den Sommerferien statt. Der Unterricht beginnt aber erst am kommenden Montag.

Insgesamt besuchen derzeit 359.000 Schüler eine allgemeinbildende Schule in Berlin. Das sind rund 8000 mehr als vor einem Jahr. Die beruflichen Schulen zählen derzeit rund 87.000 Schüler.

Mehr zum Thema:

An 20 Spandauer Schulen wird weiter gebaut

Architektin lässt Arbeiten an Hausburgschule einstellen

Streit über Reinigung von Neuköllner Fritz-Karsen-Schule

So lief der erste Schultag in Berlin

( dpa/mim )