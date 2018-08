Ministerpräsident Woidke eröffnet Brandenburg-Tag

Wittenberge. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das diesjährige Landesfest in Wittenberge eröffnet. "Wittenberge hat sich herausgeputzt", sagte Woidke beim Auftakt mit Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos). "Die Menschen hier können auf das Erreichte wahrlich stolz sein."

Bei seinem Besuch machte der Ministerpräsident deutlich, dass er auch auf der Veranstaltung mit seinen Gedanken fest bei den Hunderten Helfern und Einsatzkräften rund um den Waldbrand bei Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sei. Für ihren Einsatz hätten sie seinen Dank und seine Hochachtung.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Landfestes steht das Wasser. So wird es neben verschiedenen Wassersportarten wie Kanufahren und "Stand Up Paddling" auch ein Bootsrennen der Bürgermeister und Landräte geben. Höhepunkt des Festes ist am Abend eine Lasershow mit Feuerwerk.

( dpa )