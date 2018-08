Dardai für Realismus: "Sind hier nicht der Ruhrpott"

Hertha BSC startet gegen Rekord-Aufsteiger Nürnberg in die neue Bundesliga-Saison. Coach Dardai will seine makellose Bilanz zum Start ausbauen. Dabei wirbt der Ungar für eine realistische Erwartungshaltung.

Berlin. Trainer Pal Dardai wirbt vor dem Saisonstart von Hertha BSC für eine realistische Erwartungserhaltung im Umfeld des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. "Wir sind ein Aus- und Weiterbildungsverein, das ist unsere Philosophie, ob einem das passt oder nicht", sagte der ungarische Coach der Berliner vor dem Auftaktspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr) dem "Tagesspiegel". "So lange nicht jemand kommt und uns 100 Millionen Euro gibt oder Paris Saint-Germain komplett hierher verlegt, wird das so bleiben."

Die Erwartungen seien in Berlin unrealistischer als an anderen Standorten, bekräftigte Dardai. "Selbst als wir vorletzte Saison eine tolle Heimbilanz hatten, sind nicht mehr Leute ins Stadion gekommen." Vergangene Saison besuchten nur 45 318 Zuschauer pro Partie das Olympiastadion. Dies waren knapp 5000 im Schnitt weniger als noch 2016/17, geringer war die Zahl in der Bundesliga zuletzt vor 14 Jahren.

"Wir sind hier nicht der Ruhrpott, wo alle zum Verein gehen. Berlin hat viel zu viele andere Angebote", charakterisierte Dardai den Club. "Da musst du froh sein mit diesem Zuschauerschnitt von 45 000 bis 50 000. Das Stadion ist zu groß - weil Hertha kein großer Verein ist. Ich glaube nicht, dass ein Tourist nach Berlin kommen und sagen würde: Ich will ins Hertha-Museum. So wie in Barcelona, Madrid oder Manchester." Hertha sei aber dennoch "ein schöner, gut organisierter Verein", betonte der 42 Jahre alte Ex-Profi.

Was ist sonst noch wichtig vor dem Ligastart:

PERSONAL: Die zuletzt angeschlagenen Marvin Plattenhardt, Vedad Ibisevic und Maximilian Mittelstädt kehrten am Donnerstag ins Training zurück und sollen wieder zur Verfügung stehen. In Mathew Leckie, Vladimir Darida, Peter Pekarik und Davie Selke muss Dardai aber auf vier potenzielle Stammkräfte wegen Verletzungen verzichten.

SERIEN: Dardai will die Serie von drei Siegen zum Ligastart in seiner Amtszeit fortsetzen. "Wir wollen unbedingt unsere drei Punkte hierbehalten, weil das wichtig für das Selbstvertrauen ist und wichtig für eine ruhige Arbeit", sagte der Ungar. Doch Nürnberg ist nicht gerade der Lieblingsgegner von Hertha: Die vergangenen drei Heimspiele gingen verloren. Von den jüngsten neun Ligapartien gewannen die Berliner nur eine.

ZUSCHAUER: Die Berliner erwarten rund 55 000 Besucher am Samstag. Bis Donnerstag waren davon 3000 Karten für Kinder unter 14 Jahren abgerufen. Seit dieser Saison dürfen Jungen und Mädchen - bis auf die Duelle mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund - kostenlos ins Stadion.

( dpa )