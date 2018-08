Bundesliga-Auftakt: Hertha BSC empfängt den 1. FC Nürnberg

Berlin. Hertha BSC empfängt zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga heute den 1. FC Nürnberg. Die Berliner wollen ihre Serie von drei Siegen zum Start unter Trainer Pal Dardai fortsetzen. "Wir wollen unbedingt unsere drei Punkte hierbehalten, weil das wichtig für das Selbstvertrauen ist und wichtig für eine ruhige Arbeit", sagte der Ungar. Die Berliner haben einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel ausgegeben. Rekord-Aufsteiger Nürnberg startet voller Euphorie in seine erste Bundesliga-Saison nach vier Jahren in der 2. Liga.

( dpa )