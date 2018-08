Für die Bürger wird der rote Teppich ausgelegt

Berlin erlebt das Superwochenende: Die Hauptstädter sind eingeladen zur Langen Nacht der Museen, im Britzer Garten gibt es Klassik-Open-Air, in der City West Kino unter freiem Himmel, in vielen Bezirken wird gefeiert. Und in Kreuzberg treten 14 Elektromusiker und DJs beim Fife-Act-Festival im Prince-Charles-Club auf, um humanitäre Projekte zu unterstützen.

Eine der größten Veranstaltungen aber ist ganz sicher der Tag der offenen Tür bei der Bundesregierung. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg spricht im Verkehrsministerium und „Shaun das Schaf“ aus dem Kinderfernsehen sitzt im Justizministerium. Die Regierungsgebäude öffnen wieder ihre Türen, um auch von innen bestaunt zu werden. Unter dem Jubiläumsmotto „Hallo, Politik“ können Bürger jeden Alters die Regierungsarbeit aktiv kennenlernen.

Attraktion im vergangenen Jahr: Besucher schauten sich im Hof des Bundeskanzleramtes einen Hubschrauber vom Typ Super-Puma der Bundespolizei an

Foto: Ralf Hirschberger / picture alliance / Ralf Hirschberger/dpa

Bunte Luftballons aus dem Familienministerium

Bereits zum 20. Mal präsentiert sich die Bundesregierung auf ihrem jährlich stattfindenden Tag der offenen Tür. Im Regierungsviertel ist am Sonnabend und Sonntag neben Infoständen für Musik, Food-Trucks und Unterhaltung gesorgt. Besucher können dem Bühnenprogramm folgen oder aktiv an Aktionen der einzelnen Ministerien teilnehmen.

Für junge Gäste hat man gesonderte Kinderprogramme zusammengestellt. So gibt es beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wieder eine Jugendmeile mit Hüpfburg, Bastel-Workshops und Outdoor-Spielen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung steht ganz im Zeichen zukünftiger Arbeitswelten. Den ersten Tag eröffnet dort Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) um elf Uhr. Zur selben Zeit hält Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) eine Pressekonferenz im Bundespresseamt. Ab 13 Uhr führt sie dann im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit einen Zukunftsdialog zum Thema „Wende“.

Auch Innenminister Horst Seehofer (CSU) wird im Bundespresseamt ab 13.30 Uhr für Fragen bereitstehen. Wie in jedem Jahr schickt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bunte Luftballons in den Himmel. Ab 14.30 Uhr ist Ressortchefin Franziska Giffey (SPD) vor Ort. Sie fragt, was es braucht, damit Kinder in Deutschland erfolgreich sind. Die notierten Wünsche werden vor dem Abflug an den Ballons befestigt. Anschließend nimmt Giffey an einer Gesprächsrunde zum Thema „Mobbing und Hass im Internet“ teil. Um 16.15 Uhr lädt die Berliner Politikerin zu einer Führung durch ihr Büro ein.

Am Sonntag begrüßt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) um 12.15 Uhr die Besucher des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Es folgt eine Bürgerdebatte über Europa, die Zukunft der Arbeit und Inklusion.

Bürgergespräch mit Verkehrsminister und Nio Rosberg

Währenddessen darf sich Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) über prominente Unterstützung freuen. Gemeinsam mit dem Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg steht er im Bundesministerium für Verkehr und digitale In­frastruktur von 13 bis 15 Uhr für ein Bürgergespräch zur Verfügung.

Ebenfalls um 13 Uhr heißt Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) die Gäste im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft willkommen. Sie kürt die Sieger des Ideenwettbewerbs für eine ausgewogene Ernährung „Vom Wissen zum Handeln“.

Ab 12.30 Uhr ist Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ins Bundespresseamt geladen. Danach möchte er im Bundesministerium der Finanzen mit Bürgern über Europa sprechen. Um 14 Uhr sind Meinungen, Sorgen, Kritik und Wünsche zum Alltag sowie zur Zukunft Europas gefragt.

Der Lichthof des Auswärtigen Amts wird zum Bürgerforum. Hier gibt Außenminister Heiko Maas (SPD) Antworten auf Fragen zu außenpolitischen Themen.

Fragen an Bundesminister und Fraktionsvorsitzende

An der Kronprinzenbrücke kann man Haus und großen Saal des Bundespresseamts nicht nur besichtigen. Während zahlreicher Pressekonferenzen dürfen Bürger ihre Fragen an Politiker wie Bundesminister oder Fraktionsvorsitzende stellen. So sind dort am Sonntag der Wirtschaftsminister Peter Altmaier um 14 Uhr und abschließend der Gesundheitsminister Jens Spahn um 16.30 Uhr zu Gast.

Wer schon Sonnabend auf ein zufälliges Antreffen der Bundeskanzlerin hofft, sucht leider ohne Erfolg. Angela Merkel tritt am ersten Veranstaltungstag die Rückreise ihres Länderbesuchs im südlichen Kaukasus an. Am Sonntagnachmittag wird die Kanzlerin dann bei einem Rundgang durch den Tag der offenen Tür geführt. Im Ehrenhof des Kanzleramts beginnend, geht es durch das Gebäude an der Kanzlergalerie vorbei in den Garten zum Hubschrauber der Bundespolizei. Die Tour wird über die Brücke zum Kanzlerpark fortgeführt. Nach einem Bühnengespräch endet der Rundgang im Park. Angela Merkel trifft sich danach mit Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerinitiative „Pulse of Europe“.

Um sich zwischen Ministerien und Amtsgebäuden zu bewegen, wird ein kostenloser Shuttle-Service bereitgestellt. Der Veranstalter möchte seinen Gästen während ihres Besuchs größtmögliche Sicherheit bieten. Deshalb werden an den Gebäudeeingängen Sicherheitskontrollen durchgeführt. Größere Gepäckstücke und erst recht gefährliche Gegenstände lässt man besser daheim. Auch Tiere sind nicht erlaubt. Es wird gebeten, den Personalausweis oder ein gleichwertiges Ausweisdokument mit Lichtbild mitzubringen.